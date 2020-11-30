«ملست آسيا»: تفعيل الأنشطة الافتراضية

أول النهار

دعا المكتب الاقليمي للمنظمة العلمية العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) الى تفعيل انشطة الفصول الافتراضية لما تحققه من فرص تعليمية وبحثية شاملة ومتقدمة. وأكد المدير الاقليمي للمكتب ومقره دولة الكويت داود الأحمد امس الاحد في كلمته خلال المؤتمر الافتراضي العلمي الطلابي العربي (دور الطلاب في المجال التكنولوجي في ظل ازمة كورونا) ايجابية انخراط الناشئة والشباب العربي في انشطة برامجية الكترونية على الصعد المحلية والاقليمية والدولية. وقال الاحمد ان المؤتمر الذي تم تنظيمه عبر منصة (zoom) شهد مشاركة 32 طالبا وطالبة وعدد من الضيوف المتخصصين من ست دول عربية لاستعراض مشروعاتهم وأبحاثهم العلمية والبالغ عددها 24 مشروعا.

