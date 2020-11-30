الكويت تدفع ثمن العناد السياسي

الأولى

قد تصبح كلفة الاقتراض ضخمة مستقبلاً، هكذا علقت مصادر موثوقة لـالنهار على بوادر لرفع فائدة الاقتراض عالمياً مع بدء مؤشرات التعافي الاقتصادي اثر توافر اللقاحات ضد كورونا، موضحة ان العناد السياسي إبان مجلس الأمة السابق خلال مناقشة قوانين مهمة مثل الدين العام وغيرها قد يكبد المال العام خسائر كان يمكن تلافيها، كما انه قد يضعف من احتمالات تدارك خفض التصنيف. (طالع ص09)

وأشارت المصادر الى ان غياب التوافق الحكومي والنيابي السابق بشأن قانون الدين العام، زاد من تعميق عجز الميزانية لمستويات وصفتها المصادر بالفلكية مقارنة مع السنوات المالية السابقة والتي يتوقع بلوغها حاجز 14 مليار دينار.

وأوضحت ان غياب التوافق النيابي الحكومي جعل الاقتصاد مقيداً، رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد بداية من العام المالي الحالي والتي تزامنت مع تلبية الحكومة لتداعيات فيروس كورونا، ناهيك عن التراجعات الحادة في اسعار النفط والتي لم تشهد تحسناً الا في الأسبوعين الأخيرين من نوفمبر الحالي.

واستدركت المصادر بالقول ان تراجع الايرادات وارتفاع مستوى الانفاق العام خلق ازمة سيولة حادة بسبب نفاذ سيولة الاحتياطي العام للدولة وهو ما جعل الحكومة في موقف لا تحسد عليه. ومن جهة اخرى، كشفت بيانات رسمية حكومية الى ان اجمالي عجز الميزانية بنهاية 5 اشهر في العام المالي الحالي من (ابريل حتى أغسطس) بلغ 1.4 مليار دينار، حيث حققت الميزانية ايرادات قدرها 3.3 مليارات مقابل نفقات قدرها 4.7 مليارات.