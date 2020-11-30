أكاديميون: أي مبادرة للإصلاح يجب ألا تكون رهن المزاج الشعبوي

الأولى

قدّم 29 أكاديمياً من جامعة الكويت ورقة بحثية جديدة تحت عنوان قبل فوات الأوان، وناقشت الاختلالات في الاقتصاد الوطني، مبينةً عدم استدامة الوضع الراهن دون تضحيات يقدمها الجيل الحالي، واضعةً حلولاً وسياسات لتصحيح المسار. (طالع ص 14)

وقدمت الرؤية تصحيحاً للمسار الاقتصادي للمساهمة في خلق حوار وطني حول دولة الرفاه واستدامتها للأجيال القادمة، وتركز الاهتمام فيها على جذور الخلل الاقتصادي وسبل معالجته، مشددة على أن أي مبادرة للإصلاح يجب ألا تكون رهن حركة سعر النفط والأزمات المؤقتة والمزاج السياسي والشعبوي، موضحة أن الاقتصاد الكويتي بحاجة لإعادة هيكلة جذرية وشاملة تمتد بإصلاحاتها إلى المدى البعيد، وتعالج جذور المشكلة بدلاً من تجميل أعراضها.

وتقوم الورقة على ركائز أساسية تتمثل بتنويع الاقتصاد واستدامته ومكافحة الفساد حتى يستعيد المواطنون ثقتهم بمؤسسات الدولة وإعادة التفكير بفلسفة توزيع الثروة والرعاية الاجتماعية والتسهيلات الاقتصادية والاسترشاد بالدليل العلمي في رسم السياسات وإدارة البلد من خلال تذليل العقبات التي يواجهها الباحثون في شتى المجالات في الحصول على البيانات وإجراء الأبحاث العلمية.

ورسمت الرؤية تصوراً للكويت على المدى البعيد، يتطلب تحقيقها قرارات جريئة وليست شعبية أحياناً، وأشارت إلى ضرورة إعادة تشكيل علاقة المواطن بالدولة وأن التحديات المحدقة بوطننا تحتم علينا مصارحة أنفسنا بأن عهد توزيع الثروة كما عهدناه قد ولى.

وكشفت الورقة البحثية عن محاور الإصلاح الاقتصادي حيث شملت اقتصاداً متنوعاً ومستداماً ومصادر دخل مساندة للثروة النفطية، إصلاح المصروفات العامة، إصلاح الاختلال في سوق العمل، الاستثمار في رأس المال البشري، إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية.