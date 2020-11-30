«الأشغال»: نجحنا في احتواء الموجة الأولى من الأمطار

الأولى

كادت البلاد تعيش مشاهد غرقة نوفمبر 2018 اثر الامطار الغزيرة التي شملت عموم المناطق اول من امس واستمرت حتى فجر امس الأحد لولا العناية الالهية، ثم استدراك ما امكن استدراكه من التعامل السريع مع ارتفاع منسوب المياه في الشوارع ودخوله الى بعض المنازل بالاضافة الى خرير العديد من المباني العامة وخاصة الحديثة منها. شلل مروري.. شوارع تحولت الى انهار جارية.. وسيارات مغمورة.. التعامل مع العشرات من حالات الانقاذ، هذا ملخص الليلة قبل الماضية التي شهدت عاصفة مطرية قوية رغم اعلان الجهات الرسمية استعدادها وجاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار وفق خطط معدة مسبقاً. الاوضاع هذه قد تتكرر غدا الثلاثاء خاصة ان ادارة الأرصاد الجوية اطلقت تحذيرا عن توقعات بعودة موجة الامطار القوية غدا وقالت انها ستستمر حتى مساء يوم الجمعة المقبل على فترات متقطعة.

وأفادت بأن كمية الأمطار المسجلة امس الاحد بلغت 15 ملم 2 في مطار الكويت، مطربة 213?7 ملم 2، بوبيان 224?2 ملم 2، والصابرية 33?8 ملم 2.

وبينما تواجد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح في غرفة عمليات قوة الاطفاء العام واستمع الى شرح مفصل من رئيس القوة الفريق خالد المكراد عن الحوادث التي تعاملت معها فرقها اعلنت الاطفاء ان فرقها انقذت 83 شخصا كانوا محتجزين في مركباتهم بسبب مياه الأمطار وذلك في المناطق البرية معظمها بمحافظة الجهراء كما تلقت بعض البلاغات من مناطق اخرى عن ارتفاع منسوب مياه الأمطار في سراديب المنازل.

وأوضحت ان البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات خلال فترة هطول الأمطار الأخيرة تجاوزت الـ170 بلاغا كان معظمها عبارة عن احتجاز اشخاص في مركباتهم بالمناطق البرية. وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس تواجدت في مواقع مختلفة من مناطق الكويت لمتابعة وتفقد جهود فرق العمل والطوارئ في ظل الأمطار والاحوال الجوية حيث قامت بمستهل جولتها بزيارة مدينة الجهراء للاطلاع على الاوضاع في تيماء والقصر وغيرهما. وكانت الاشغال نشرت فرق الطوارئ التابعة لها تحسبا لأي تجمعات مياه يمكن ان تنجم عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد حاليا، الى جانب ان مسؤولي الوزارة وهيئة الطرق يتابعان مع بقية الجهات المعنية تفعيل خطة الطوارئ التي تم وضعها في حال هطول امطار غزيرة على البلاد.

من جانبه اكد رئيس طوارئ محافظة الفروانية في وزارة الأشغال فارس الدقباسي ان الوزارة نجحت في احتواء الموجة الأولى من الأمطار والتي تم رصدها منذ البداية وقامت فرقها بسحب المياه من بعض المناطق.

وقال: تلقينا اكثر من 50 بلاغا وتعاملنا معها بالشكل المطلوب لاسيما اننا جهزنا ما يلزم لهذا الموضوع منذ اكثر من 4 أشهر من معدات وخطط احترازية وعنصر بشري.

بدوره قال مدير ادارة صيانة الطرق والشبكات في محافظة الفروانية احمد الحباج انه تم التعامل مع تجمعات المياه في منطقة صباح الناصر شارع البنوك وتم سحب المياه والان لا توجد اي معوقات تواجهنا، موضحا ان الاداره في مثل هذه الاوضاع تقوم بتوفير الآليات والافراد في الاماكن التي من المتوقع ان يكون بها تجمع مائي. هذا وأكدت وزارة الصحة عدم حصول اي اصابات او حالات وفاة نتيجة الأحوال الجوية وهطول الأمطار التي شهدها البلاد في الساعات الماضية.

وقال مدير ادارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة في بيان ان الادارة اتخذت جميع الاستعدادات بشأن التعامل مع حالة الطقس الراهنة مؤكدا التواصل الدائم مع جهات الطوارئ الأخرى متمثلة بوزارة الداخلية وقوة الاطفاء العام وخبراء الأرصاد الجوية لمتابعة مستجدات حالة الطقس.

واوضح الجلاهمة ان مراكز ونقاط الاسعاف المنتشره في انحاء البلاد رفعت جهوزيتها لاستقبال اي بلاغ طارئ اضافة الى استعداد غرفة الطوارئ وعمليات الطوارئ الطبية داعيا المواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر نتيجة عدم استقرار الحالة الجوية.