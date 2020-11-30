معدلات الإصابة بـ «كورونا» تتراجع

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عادت الكويت الى المعدلات المسجلة بالاصابة بفيروس كورونا في ابريل الماضي باعلان وزارة الصحة امس تسجيل 231 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142426 في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 878 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 76 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5135 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 4827 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1091496 فحصا حيث بلغت نسبة الاصابة 2% .

وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 524 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 136413 حالة.