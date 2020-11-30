بورصة الكويت ناشئة بالثلاثة

الأولى

تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية ترقية بورصة الكويت اليوم، إلى مستوى الأسواق الناشئة، على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI)، واستعداداً لذلك ستقوم البورصة والشركة الكويتية للمقاصة باتخاد سلســـلة من الإجراءات، ومن أهمها تمديد مزاد الإغلاق، حيث ستستمر الجلسة للثالثة عصراً.

ومن المنتظر ان تقوم المقاصة بتفعيل حسابات التخصيص التي تستهدف العملاء الأجانب، بالإضافة الى إجراءات مؤقتة تطبق اعتباراً من جلسة امس الاحد وحتى 7 ديسمبر المقبل.

وباستكمال ترقية MSCI والذي يعد أكبر المؤشرات العالمية، تكون الكويت مصنفة كسوق ناشئ لدى جميع المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها،وذلك بعد ترقيتها ضمن مؤشرات FTSE Russell في عام 2017 ومؤشرات S&P Dow Jones في 2018.

وتوقعت مصادر أن تشهد الايام المقبلة، تبادلاً بين المحافظ على الاغلاقات على اسعار محددة لأسهم الترقية، ترقبا لاستقطاب ما يقارب 2.9 مليار دولار سيولة من محافظ (MSCI).