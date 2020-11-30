الإثنين 30 نوفمبر 2020 ,15 ربيع الآخرة 1442
رقم العدد:
4151
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عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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دندرة
إذا كل ما نزل المطر طالبنا بتغيير الوزير.. سيصبح عدد وزرائنا أكثر من عدد سكاننا!
دندرجي
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