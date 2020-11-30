الكويت تدفع ثمن العناد السياسي.. الاقتراض في صعود

مال وأعمال

«الكويت تدفع ثمن العناد السياسي»، هكذا علقت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن الفرصة الضائعة للاقتصاد بسبب الأخبار المتداولة عن توجه البنوك العالمية واحتمالات لرفع فائدة الإقراض مع بدء التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي على وقع ظهور لقاح كورونا وانتهاء الجائحة.

وأشارت المصادر ان غياب التوافق الحكومي والنيابي بشأن قانون الدين العام زاد من كلفة المال العام والخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد، بسبب التردد في تمرير القانون الذي طال انتظاره والذي عمق من عجز ميزانية الكويت لمستويات وصفتها المصادر بالفلكية مقارنة مع السنوات المالية السابقة والتي تتوقع التقارير الاقتصادية العالمية بلوغها حاجز 14 مليار دينار.

وأوضحت أن غياب التوافق النيابي الحكومي جعل الاقتصاد رهين العناد السياسي، رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد بداية من العام المالي الحالي والتي تزامنت مع تلبية الحكومة لتداعيات فيروس كورونا والتي رصدت الحكومة لها نصف مليار دينار لمواجهتها وهو ما رفع حجم الانفاق العام إلى 23 مليار دينار، ناهيك عن التراجعات الحادة في أسعار النفط والتي لم تشهد تحسناً إلا في الأسبوعين الأخيرين من نوفمبر الحالي.

واستدركت المصادر بالقول إن تراجع الايرادات وارتفاع مستوى الانفاق العام خلق أزمة سيولة حادة بسبب نفاد سيولة الاحتياطي العام للدولة وهو ما جعل الحكومة في موقف لا تحسد عليه.

وبينت أن كلفة التأخر في المعالجات الحكومية والقوانين والتشريعات الملحة دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف الائتماني أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

ويبدو أن قضية التصنيف الائتماني باتت أحد أهم القضايا الاقتصادية أمام طاولة الحكومة خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت الحكومة في وضع معالجات حقيقية قبل فوات الأوان والتي كان أبرزها : تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال والمضي قدماً في استكمال المنظومة التشريعية والاقتصادية التي بدأتها الكويت منذ فترة ومعالجة الخلل في القوانين الحالية لتتوائم مع القوانين الاقتصادية المعمول بها دولياً وإقليمياً.

ومن جهة أخرى، كشفت بيانات رسمية حكومية إلى أن إجمالي عجز الميزانية بنهاية 5 الاشهر المنتهية من العام المالي الحالي 2020/2021 بلغ 1.4 مليار دينار، حيث حققت الميزانية إيرادات قدرها 3.3 مليارات مقابل نفقات قدرها 4.7 مليارات.

وأشار التقرير الصادر عن وزارة المالية لشهر أغسطس، إلى أن الإيرادات النفطية المحصلة البالغة 2.7 مليار شكلت 49.2 في المئة من إجمالي الايرادات المقدرة بحدود 5.6 مليارات، فيما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة 160 مليوناً من إجمالي المقدر البالغ 586 مليوناً وبنسبة بلغت 27.4 في المئة. وقد بلغت الايرادات غير النفطية 522 مليوناً من الإجمالي المقدر 1.8 مليار وبنسبة لا تزيد عن 27.9 في المئة.

وفي جانب النفقات بلغت رواتب العاملين 874 مليون دينار من الإجمالي المقدر بحدود 7.5 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي المنح 2.14 مليار دينار من الإجمالي البالغ 5.4 مليارات وبنسبة 39.6 في المئة.

وسجل الانفاق الرأسمالي 10% فقط من الإجمالي المقدر، بالغاً 240 مليون دينار من الإجمالي البالغ 2.3 مليار دينار.

