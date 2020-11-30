تراجع الإنفاق على الحملات الانتخابية بــ90 %

مال وأعمال

قدرت أوساط اقتصادية لـ «النهار» تراجع الإنفاق على الحملات الإعلامية للمرشحين بنسب تراوحت بين 80 إلى 90 في المئة مقارنة بالانتخابات السابقة.

وقالت المصادر إن غياب مكونات الإنفاق على الحملات الانتخابية إعلامياً مثل الندوات والتي يواكبها إعداد الولائم وطباعة المنشورات وتكثيف اللوحات الإعلانية في الشوارع وأماكن الناخبين كان من بين العوامل التي دفعت التكلفة إلى التراجع بشكل حاد.

وبينت أن مرشحي الحملات الانتخابية اكتفوا بالحدود الدنيا للإعلان في الصحف المحلية، معتمدين على اللوحات الإعلانية في محطات الوقود والباصات باعتبارها الأكثر قراءة من قبل الناخبين بعيداً عن الصحف ووسائل الإعلام التقليدية.

واستدركت أن التطبيقات الالكترونية المشهورة وكذلك الحسابات الإخبارية كان لها النصيب الأكبر من تواجد المرشحين لمجلس الأمة 2020، موضحة أن الكثير من المرشحين فضلوا القنوات الالكترونية المرئية عن الظهور في القنوات التليفزيونية التقليدية.

وبينت أن انتعاش الوسائل والتطبيقات الالكترونية كان من بين ملامح انتخابات مجلس الأمة لعام 2020 على حساب القنوات التقليدية. وأوضحت أنه مع اقتراب موعد الانتخابات يسعى كل مرشح إلى تكثيف تواجده في تويتر وانستغرام والقنوات الإلكترونية والحسابات الإخبارية المشهورة لأمرين: الأول رخص تكلفتها والثانية بقدرتها على الانتشار السريع ووصولها ليد كل ناخب.

وأوضحت أن الانتخابات السابقة قدرت تكلفتها إعلامياً بأكثر من 1.5 مليار دينار، بسبب كثافة التواجد من قبل المرشحين في الوسائل الإعلامية التقليدية مقارنة بالوسائل الإلكترونية، مع التكاليف الأخرى التي يتحملها المرشحين لقطاعات الضيافة والمطاعم وغيرها من القطاعات، حيث حرمت كورونا تلك القطاعات من الانتعاش الذي يتوقعه البعض في كل انتخابات تتم في مجلس الأمة.

