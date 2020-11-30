تشييد أكبر مزرعة في العالم لتوليد الطاقة بالرياح

مال وأعمال

تواصل شركتا «إس إس إي» و«إكوينور إيه إس إيه» للطاقة في النرويج بناء أكبر مزرعة توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في بحر الشمال بعد التوصل إلى الإغلاق المالي للمشروع المشترك.

وفي «دوغر بنك» بالقرب من الساحل الشرقي الإنكليزي ستستقر توربينات يعادل ارتفاعها ارتفاع ناطحات السحاب لتنتج ما يكفي من الطاقة المتجددة لتوفير 5 بالمئة من الطلب في المملكة المتحدة، أو ما يكفي لتزويد ستة ملايين منزل بالكهرباء. يأتي هذا القرار بعد أيام فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم مقدارها 940 مليار دولار لمشاريع طاقة الرياح في البحر لتلبية أهداف الحد من التلوث الأكثر صرامة، إلى جانب خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الصديقة للبيئة لدعم مصادر الطاقة المتجددة.

