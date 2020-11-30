«زين السعودية» تستكمل إعادة هيكلة رأس المال

مال وأعمال

أعلنت مجموعة زين أن تغطية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية المتبقية لشركتها التابعة زين السعودية بلغت 469%، حيث سجلت زيادة غير مسبوقة في طلب الاكتتاب من شريحة المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي.

وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها جاءت ضمن خطتها لإعادة هيكلة رأسمالها، التي تضمّنت في شقيّها خفض رأس المال ثم رفعه، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، وهذا ما ساهم في إطفاء معظم خسائرها المتراكمة، وسداد جزء من تمويل المرابحة، ورسملة جزء من مستحقات «مجموعة زين»، ما سيمهد لدخول الشركة في حقبة جديدة من التحوّل الاستراتيجي لأدائها المالي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «يعكس ارتفاع الطلب في اكتتاب زيادة رأس مال الشركة ثقة المساهمين والمستثمرين في استراتيجيتها التشغيلية وخططها المستقبلية، كما يعزز قدراتها في التوسع في أنشطتها واستثماراتها في قطاع الاتصالات في المملكة».

وأوضح الخرافي قائلا «يُبشر نجاح شركة زين السعودية في إعادة هيكلة رأسمالها بدخولها في مرحلة تحوّل جديدة على الصعيدين التشغيلي والربحي، خصوصا وأن هذه العملية جاءت بعد انتقال الشركة إلى الربحية في السنوات الثلاث الأخيرة، وتسجيلها مساراً تصاعدياً مستمراً».

وأعرب الخرافي عن تفاؤله بمستقبل عمليات الشركة وقدراتها المالية، بعد نجاحها في هذه الخطوة، خصوصا وأن إتمام عملية إعادة هيكلة رأس المال جاءت بالتزامن مع وفاء الشركة بالتزاماتها المالية مع المؤسسات المالية.

وتابع قائلا: «لقد أدت عملية إعادة هيكلة رأس المال إلى تخفيض الخسائر المتراكمة ورسملة قرض المساهم، كما سيتم استخدام المتحصلات النقدية من الاكتتاب في سداد تسهيلات المرابحة وخفض الديون، وبالتالي سيساعد ذلك في تعزيز الربحية، وهو ما سيفتح المجال لتوزيع أرباح نقدية لأول مرة في تاريخ الشركة».

وبين الخرافي بقوله « تقوم حاليا إدارة الشركة بالاستفادة من التطورات الإيجابية التي حققتها خلال هذه الفترة، حيث تستهدف المزيد من النمو لعملياتها في مجالات الابتكارات الرقمية، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، حيث نعمل على أن تصبح زين السعودية مزوّد الخدمات الرقمي المفضّل سواء على مستوى الأفراد أو الأعمال».

وأضاف قائلا « بالإضافة إلى ذلك، ستواصل زين السعودية توسعاتها على شبكة الجيل الخامس في مدن جديدة، والتوسّع أيضاً في مدن تمت تغطيتها من قبل، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بالشكل الذي يضمن تفوّق الشركة محلياً ودولياً بعد أن باتت تحظى باعتراف من كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية».

الجدير بالذكر أن عملية إعادة هيكلة رأس المال جاءت بالتزامن مع حفاظ «زين السعودية» على تحقيقها ربحية للربع التاسع على التوالي، بعد تحوّلها منذ 3 سنوات إلى الربحية؛ إذ سجلت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أرباحاً صافية بلغت 224 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي إيرادات الشركة للربع الثالث من العام الحالي 1,928 مليون ريال، مقارنة بـ 1,889 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 2%.

وانعكس هذا الأداء على الخسائر المتراكمة للشركة، التي واصلت الانخفاض بدورها بناءً على صافي الربح المحقّق خلال الربع الثالث من العام 2020، وإعادة هيكلة رأس المال التي تمت خلال الربع الرابع منه، وبذلك، تم إطفاء معظم الخسائر المتراكمة لتصل إلى 34 مليون ريال سعودي، كما أنه منذ إعادة هيكلة رأس المال، ارتفع سعر سهم الشركة ليصل إلى أعلى مستوى منذ العام الحالي بقيمة تفوق الـ13 ريالاً للسهم، مقارنة بـ6 ريالات في العام الماضي.

وكانت «زين السعودية» أعلنت أخيراً عن نجاحها في توقيع اتفاقية إعادة جدولة تمويل المرابحة المشترك مع تحالف من عدة بنوك، والمقدّر بـ3.85 مليارات ريال بشروط تفضيلية، إذ تمتد هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تنتهي خلال العام 2025، وبهامش ربح أقل بكثير من السابق، وبشروط تجارية أفضل، بالإضافة إلى ذلك، تتضمّن هذه الاتفاقية تسهيلات لرأس المال العامل بقيمة مليار ريال سعودي حتى العام 2025، ما سيوفّر سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة.

الجدير بالذكر أن شركة زين السعودية حقّقت سلسلة من الإنجازات التشغيلية خلال الأشهر الـ12 الماضية، أبرزها تدشينها أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، والرابعة عالميا، وتوسعها كأول مشغل والوحيد في المملكة لنشر الجيل الخامس في جميع المناطق الإدارية بالمملكة، لتشمل بذلك 50 مدينة عبر أكثر من 4,600 برج على صعيد المملكة.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن إطلاقها خاصية دمج التردّدات لشبكتها للجيل الخامس، لتكون أوّل مشغّل اتصالات في العالم يوفّر هذه الخاصية للعملاء، التي تمكّن سرعة الإنترنت من الوصول إلى 2.4 غيغابت في الثانية، مما يوفر تجربة أفضل وأسرع في استخدام إنترنت الأشياء والألعاب الإلكترونية وقطاع الأعمال بشكلٍ غير مسبوق.

تأتي هذه الإنجازات بالتوازي مع فوز «زين السعودية» بثلاث جوائز خلال الدورة الرابعة عشر لقمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات، عن فئات: «أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس(5G)»، و»أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس(5G)?»، و«أفضل مقدّم للحوسبة السحابية». ويضاف إلى ذلك الاعتراف الدولي بمستوى التفوّق الذي حقّقته الشركة بحصولها على جائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من شركة أوكلا (Ookla) العالمية، المالكة لموقع SpeedTest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً.????

