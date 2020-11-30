«غلوبل فاينانس»: «بوبيان» أفضل بنك إسلامي في الكويت

مال وأعمال

استمر بنك بوبيان في تحقيق إنجازاته على المستوى المحلي مضيفاً لمسيرة نجاحه التى بدأها قبل سنوات إنجاز جديد بحصوله للعام الخامس على التوالي على جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لعام 2020 نتيجة ما حققه من نمو في مختلف مؤشراته المالية ونمو حصصه السوقية إلى جانب قدرته على مواجهة آثار جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله أحمد المحري تعليقاً على هذا الإنجاز المميز «بحمدالله تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز والذي نرجعه إلى مواردنا البشرية المميزة وثقة عملائنا ومساهمينا فيما نقوم به منذ سنوات».

واضاف ان البنك فخور بسجله من الجوائز والتقديرات التى حصل عليها لاسيما في السنوات الأخيرة خاصة وانها تأتي من مؤسسات إقليمية وعالمية مشهود لها بالحيادية والثقة الكبيرة في اختياراتها المبنية على الارقام والنتائج المالية وانجازات السوق».

واكد المحري « ان مثل هذه التقديرات العالمية تلقي على عاتقنا كإدارة المزيد من المسؤوليات بالحفاظ على مستويات الخدمة المميزة التي نقدمها للعملاء «مؤكداً ان الإبداع والابتكار وخدمة العملاء المميزة طريق البنك للمحافظة على نجاحاته».

وكانت مؤسسة غلوبل فاينانس في معرض توضيح اسباب منحها الجائزة للبنك قد ذكرت ان بنك بوبيان تمكن وخلال فترة قصيرة نسبياً من تحقيق قفزات في معدلات نمو مؤشراته المالية لاسيما الحصص السوقية في واحد من أكثر أسواق المنطقة منافسة منوهة إلى ما قام به البنك في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا في الكويت والعالم وقدرته على التأقلم مع المتغيرات التى فرضتها الجائحة التى غيرت الكثير في حياتنا اليومية .

واشار المحري إلى ان «بوبيان» خلال هذه الأزمة جنى ثمار استثماراته في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية حيث وضح ومنذ بدءها تزايد الإقبال من قبل عملاء البنك على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية سواء من خلال موقع البنك www.bankboubyan.com او من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية.

واضاف « دون الدخول في تفاصيل الخدمات والمنتجات التى يتمتع بها عملاء بوبيان عبر الموقع الإلكتروني او تطبيق الهواتف الذكية فإن العملاء اصبح بإمكانهم إجراء أكثر العمليات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفرع من خلال البقاء في منازلهم خاصة اثناء الحظر».

وقال المحري ان مجموعة العمليات المصرفية حرصت على توفير جميع الخدمات المساندة للفروع من التحويلات والاعتمادات المصرفية، وهو ما ساهم في استمرار توفر المنتجات الأساسية في الأسواق المحلية رغم تحديات الفترة الماضية، كما قامت بإيصال جميع البطاقات الائتمانية المجددة للعملاء وفقا للتعليمات والضوابط المعمول بها لتوفير مستوى عالٍ من خدمة عملاء البنك.

واضاف «في ظل استمرار مناشدة الجهات المعنية الجميع بالبقاء في المنزل ومع التوجهات العالمية للعمل من المنزل لضمان استمرار العمل فقد قام قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال فترة قياسية بتوفير الحاسبات المحمولة للموظفين لاستمرار العمل من المنزل مع العمل على اتخاذ أعلى مستويات الامن والحفاظ على سرية المعلومات .

واشار إلى انه ومن خلال هذه الخدمة فقد تم تحويل الخدمة الهاتفية للعملاء للموظفين لاستقبال مكالمات العملاء من خلال الحاسب المحمول مع قيام البنك بمضاعفة قدرة الشبكة الداخلية لاستيعاب ضغط الاتصال بشبكة البنك.

