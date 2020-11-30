«أسواق المال» وافقت لـ «بوبيان» على إصدار صكوك

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن حصوله على موافقة هيئة أسواق المال على إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار كحد أقصى أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.

وقال «بوبيان» في بيان للبورصة إنه في حال تقرر لاحقاً القيام بطرح وتسويق وبيع هذه الصكوك في الكويت، سيتم إعداد نشرة اكتتاب وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز جلوبال راتينجس، في منتصف نوفمبر الحالي، تصنيف بنك بوبيان طويل الأجل عند الدرجة «-A»؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

