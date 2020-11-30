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مال وأعمال

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عمومية «أسمنت الخليج» وافقت على خفض رأس المال


وافقت الجمعية العمومية لشركة أسمنت الخليج، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية المنعقدة على تخفيض رأس المال بنسبة 50 بالمائة.
ووفقاً لبيان من الشركة للبورصة، سوف يتم تخفيض رأس المال من 821.1 مليون درهم إلى 410.55 مليون درهم، عن طريق إلغاء 410.55 مليون سهم.
ووافقت الجمعية العمومية على منح مجلس الإدارة كامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات والخطواط اللازمة لتنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال.
وأعلنت شركة أسمنت الخليج منذ فترة أن آخر يوم لتداول أسهمها في بورصة الكويت سيكون يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر من العام الحالي.


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