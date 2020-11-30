.. ويكافئ عملاءه مع «فلاورد»

مال وأعمال

منح بنك برقان عملاءه خصم 15% باستخدام أي من بطاقات بنك برقان على باقات ورد أنيقة وهدايا من «فلاورد»، الوجهة الأولى للزهور والهدايا المميزة عبر الإنترنت. يمكن للعملاء الطلب بأمان عبر الإنترنت على Floward.com أو من خلال تطبيق فلاورد. “فلاورد» هي الوجهة الأولى عبر الإنترنت المخصصة لتقديم الزهور ومجموعة متنوعة من الهدايا المميزة مع خدمة التوصيل في نفس اليوم في جميع أنحاء الكويت. يقدم المتجر ترتيبات من باقات كلاسيكية إلى تصميمات فريدة من نوعها لجميع المناسبات.

للاستفادة من العرض، يمكن للعملاء إدخال أول ستة أرقام من أي من بطاقات بنك برقان كرمز ترويجي قبل إكمال عملية الدفع.

