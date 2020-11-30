«يوباك» دعت مساهميها للاكتتاب

مال وأعمال

دعت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) مساهميها للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة من 1 ديسمبر2020 إلى 15 من ذات الشهر.

وقالت «يوباك» في بيان للبورصة إن قيمة الاكتتاب تبلغ 130 فلساً للسهم الواحد شاملاً 100 فلس القيمة الاسمية للسهم مُضافاً إليها 30 فلساً كعلاوة إصدار.

وأوضحت أنه يحق لمساهمي الشركة المُقيدين في سجلات المساهمين بتاريخ الاستحقاق الاكتتاب بنسبة 132.5% من نسبة ملكيتهم في رأسمال الشركة.

ويجوز للمساهم صاحب حق الأولوية طلب الاكتتاب في أسهم إضافية والتي تنتج عن عدم قيام أحد المساهمين أصحاب حق الأولوية بالكتتاب فيها؛ شريطة أن يكون هذا المساهم قد اكتتاب بكامل حصته في زيادة رأسمال الشركة.

وأشارت إلى أن المساهمين يمكنهم الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال خلال الفترة المذكورة أعلاه من يوم الأحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراُ؛ مع مراعاة العطلات الرسمية.

