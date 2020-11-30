بورصة الكويت.. ناشئة بالثلاثة

مال وأعمال

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تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في البلاد ترقية بورصة الكويت اليوم الاثنين، الى مستوى الأسواق الناشئة، على مؤشر مورغان ستانلي «MSCI»، واستعداداً لذلك ستقوم البورصة والشركة الكويتية للمقاصة باتخـــاذ سلســـلة من الاجراءات لجلسة الاثنين فقط، ومن اهمها:

تمديد مزاد الاغلاق وجلسة التداول على سعر الاغلاق، حيث سيستمر مزاد الاغلاق لمدة 40 دقيقة، ثم تعقبه استراحة لمدة 30 دقيقة قبل بدء جلسة التداول على سعر الاغلاق لمدة 40 دقيقة.

سيسمح بتعديل الاوامر والغائها طوال جلسة مزاد الاغلاق.

سيتم اقتران اوامر البيع والشراء في وقت غير محدد لآخر دقيقتين لجلسة مزاد الاغلاق «closing randomized».

سيسمح بتعديل الأوامر والغائها طوال جلسة مزاد الاغلاق.

ومن المنتظر ان تقوم «المقاصة» بتفعيل حسابات التخصيص يستهدف العملاء الأجانب لأمين الحفظ، مضيفة ان اجراءات مؤقتة تطبق اعتباراً من جلسة امس الاحد وحتى 7 ديسمبر المقبل والتي تشمل:

1 - تمديد وتغيير للمواعيد «Cut off time» الخاصة ببعض العمليات التي تقوم بها «المقاصة»، وهي عملية رفض التزام امين الحفظ «Custodian Rejection» الى الساعة 5 مساءً بدلاً من 12 ظهراً.

2 - الغاء اعادة قبول الالتزام بالصفقة «Late Confirmation» في هذه الفترة.

3 - الابقاء على عملية القبول المتأخر للالتزام «Late Late Confirmation»، بحيث تتم اضافة يوم تمديد لتحويل ناتج الصفقة «يوم التداول T+5 ،T+4 ،T+3، وذلك حتى الساعة 1 ظهراً بدلاً من يوم التداول «T+4 ،T+3 فقط»

4 - تمديد مواعيد التسوية النهائية وتحديد المخفقين «يوم التداول T+3».

وكشفت مصادر لـ «النهار» عن اتخاذ البورصة لحزمة لاجراءات الاستثنائية للشركة الكويتية للمقاصة والاستعدادات لدخول استثمارات عملاء MSCI، وبناء على المادة 2.5.1 من دليل قواعد المقاصة، تجدون الاجراءات الاستثنائية للشركة الكويتية للمقاصة للتأكد من سلامة عمليات التسوية والتقاص، تزامناً مع يوم دخول استثمارات عملاء «MSCI».

وباستكمال ترقية MSCI والذي يعد اكبر المؤشرات العالمية، تكون الكويت مصنفة كسوق ناشئ لدى جميع المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها وذلك بعد ترقيتها ضمن مؤشرات FTSE Russell في عام 2017 ومؤشراتS&P Dow Jones في 2018.

ومن جانبه يري مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية ومحلل وخبير في اسواق الاسهم فهد الصقر ان البورصة مازالت تتحرك بشكل عرضي خاصة بعد حجم السيولة التي شهدتها البورصة خلال 3 جلسات الاخيرة والتي تجاوزت 200 مليون دينار ولكن مع استمرار الضغوط على المؤشرات مع اقتراب موعد الانتخابات والاغلاقات السنوية لعملية ربط البيانات السنوية مع مؤشرات السوق، لافتا الى ان الايام المقبلة ستشهد تبادل بين المحافظ على الاغلاقات على اسعار محددة للاسهم ترقبا لاستقطاب ما يقارب من سيولة 2.9 مليار دولار سيولة «msci».

واشار الصقر الى ان السيناريو المتوقع في البورصة خلال جلسة اليوم هي استمرار حالة التوتر من المستثمرين سواء بائعين او مشترين لمعرفة اتجاهات السوق مع اول يوم لضخ السيولة على 7 أسهم وهي الوطني وبيتك وبوبيان والخليج وزين واجيليتي والمباني، مضيفا الى ان البورصة التي قد تمتد الى نحو الثالثة عصراً بشكل استثنائي ستكون في الاغلب مستقرة خاصة ان هناك اتفاقيات مسبقة لنقل ملكيات الاسهم خلال فترة المزاد او نقل الملكية.

ومن ناحية اخرى وصلت البورصة تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي وسط تناقص ملحوظ في وتيرة التداولات على كل المستويات، لينخفض المؤشر العام بنسبة 0.65 في المئة وبـ 36.2 نقطة من 5558.6 نقطة الى 5522.45 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8 في المئة وبنحو 49 نقطة من 6155.05 نقطة الى 6106 نقاط.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 9.9 نقاط من 4374.9 نقطة الى 4365.01 نقطة، وانخفض مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 23.5 نقطة من 4473.28 نقطة الى 4449.75 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بقيمة 210 ملايين دينار وبنحو 0.65 في المئة لتنخفض من 32.31 مليار دينار الى 32.1 مليار دينار، وهبطت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنسبة 0.8 في المئة وبقيمة 192 مليون دينار لترتفع من 24.093 الى 23.901 مليار دينار لينخفض تحت حاجز الـ23 مليار دينار، وهبطت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 18 مليون دينار لتستقر عند مستوى 8.198 مليارات دينار.

وشهدت الجلسة تراجعاً كبيرا في السيولة بنسبة بلغت 43.39 في المئة لتنخفض من 124.07 مليون دينار خلال جلسة الخميس والتي تعد جلسة استثنائية في حجم السيولة الى 70.24 مليون دينار، كما هبطت احجام التداول بنسبة 38.3 في المئة من 272.2 مليون سهم الى 167.9 مليون سهم، كما انخفضت الصفقات بنسبة 54.3 في المئة لتبلغ 9.3 آلاف صفقة.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات هبوطاً امس بصدارة السلع الاستهلاكية بانخفاض نسبته 1.48 في المئة، بينما ارتفع 4 قطاعات اخرى يتصدرها التكنولوجيا بنمو نسبته 1.45 في المئة.

وجاء سهم «انوفست» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بتراجع نسبته 8.71 في المئة، فيما تصدر سهم «استهلاكية» القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 13.59 في المئة.

وتصدر سهم «الكويت الوطني» نشاط التداولات بالبورصة على جميع المستويات بكميات بلغت 31.65 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1036 صفقة حققت سيولة بقيمة 26.93 مليون دينار، ليستقر السهم في الختام عند مستوى 849 فلساً.

