الفاضل: الكويت تسهم في تحقيق التوازن بالأسواق النفطية

مال وأعمال

يشارك وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل ومحافظ دولة الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص في الاجتماع الوزاري الـ180 لمنظمة «أوبك» المقرر انعقاده اليوم الاثنين والاجتماع الوزاري الـ12 لدول «أوبك +» المقرر انعقاده غدا الثلاثاء وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد».

وقال الفاضل في تصريح نقله بيان صحافي صادر من وزارة النفط ان دولة الكويت مستمرة في تعاونها والتزامها الكامل بخفض مستويات الانتاج وفق الحصة المقررة من «أوبك» بهدف خلق موازنة في اسواق النفط العالمية.

وأشار الى ان دور الكويت الحاسم في العديد من المواقف التي مرت بها اسواق النفط ساهم في احداث التوازن والاستقرار مثمنا جهود «أوبك» والدول المنتجة من خارجها في سبيل اعادة التوازن لأسواق النفط الأمر الذي يصب في مصلحة الدول المصدرة والمستهلكة على حد سواء والصناعة النفطية عالميا. وذكر ان الكويت ادت في السنوات الماضية ومازالت تؤدي دورا فعالا ومهما في المفاوضات والمناقشات التي ادت الى اعتماد العديد من قرارات «أوبك» التاريخية.

وأكد دعمه لمنظمة «أوبك» لمساعدتها على مواجهة التحديات التي كانت ولا تزال تواجه الدول الأعضاء، لاسيما بعد انتشار جائحة «كورونا» وانعكاسها على عمليات الاغلاق الاقتصادي والقيود الصارمة على الحركة ما اضعف الطلب على النفط هذا العام.

وأشار في هذا السياق الى «تحرك «أوبك +» بشكل سريع وحاسم عبر الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل اليه في ابريل 2020 وكان قرارا مصيريا ساهم في انقاذ اسواق النفط من خلال خفض مستويات الانتاج بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو 2020». وشدد الفاضل على ان قرارات «أوبك» اسهمت في وضع اسواق النفط على طريق اعادة التوازن كما ان هذه الجهود جلبت الاستقرار والثقة الى سوق النفط وزيادة مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد العالمي ودعم الانتعاش الاقتصادي. وحول اجتماع «أوبك» قال الفاضل ان سوق النفط العالمية تتطلع الى الدور المؤثر للدول الأعضاء في التعاون لاستقرارالسوق النفطية خصوصا في المرحلة المقبلة. وكانت منظمة «أوبك» ثمنت وأشادت بالدور المهم الذي تقوم به الكويت في دفع سبل التعاون المنشود بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة بما يحقق التوازن والاستقرار للسوق النفطي العالمي.

