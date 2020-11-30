خطط لإنعاش الطلب على الخام

مال وأعمال

تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركاؤها، سعياً لانعاش السوق النفطية الذي تراجع على وقع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وبعد عام من التدهور وتدني استهلاك النفط وهبوط الأسعار، قد يقرر اعضاء ما يعرف بتحالف «اوبك +» الذي يضم الدول الأعضاء في المنظمة والمنتجين الكبار من خارجها، تمديد مستوى خفض الانتاج المطبق حالياً الى ما بعد الأول من يناير 2021.

ولزمت بلدان اوبك والدول المنتجة الأخرى الشريكة لها، وفي طليعتها روسيا، هذه السنة خفضاً حاداً في انتاجها النفطي، في محاولة للتكيف مع تراجع مستوى الطلب.

وينص الاتفاق الساري الذي اُقرّ في ابريل، على تخفيف خفض الانتاج من 7.7 ملايين برميل في اليوم حالياً الى 5.8 ملايين برميل في اليوم اعتباراً من يناير المقبل، غير ان معظم المراقبين يتوقعون تمديد الخفض الحالي من ثلاثة الى ستة اشهر.

وصدرت عن الوزراء النافذين في اوبك في الأسابيع الماضية مؤشرات بهذا الشأن، ومن غير المتوقع، وفق وكالة فرانس برس، ان تحملهم الأنباء السارة الواردة بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا الجديد على تغيير موقفهم. فقد اعلنت مختبرات «أسترازينيكا» و«فايزر/ بيونتيك» و«موديرنا» في الأسابيع الأخيرة فاعلية عالية للقاحاتها ضد «كوفيد-19»، باعثة الأمل في انتعاش النشاط الاقتصادي، ولا سيما قطاع المواصلات، وبالتالي استهلاك النفط.

غير ان تأثير هذه اللقاحات لن يظهر قبل عدة اشهر، بينما تتعلق قرارات اوبك بالربع الأول من 2021، وربما الربع الثاني على ابعد تقدير.

