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البترول سجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي


مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وإمكانية استمرار الصعود في أسواق النفط العالمية وسط مؤشرات على إمكانية عودة الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة مع توالي الأنباء الإيجابية المتعلقة بلقاح «كورونا». وعلى مدار الأسبوع الماضي صعد برنت 7.2% إلى مستويات 48 دولارا للبرميل بينما زاد غرب تكساس 8% حول مستويات 45 دولارا للبرميل وهي مستويات قياسية قريبة للخام تقترب من مستويات ما قبل مارس قبل تفشي الوباء
بنك الاستثمار العالمي «جيه. بي مورجان» قال في مذكرة بحثية إنه في حين أن التوزيع الناجح للقاح سيكسر الحلقة بين انتقال العدوى وحركة الأفراد، فإنه حتى في ذلك الحين من المرجح ألا يصل الطلب العالمي على النفط إلى معدلاته قبل الجائحة إلا في منتصف 2022. الأسواق تراقب عن كثب هذا الأسبوع اجتماع «أوبك+» وإذا ما كان سيتم تمديد التخفيضات البالغة نحو 7.7 ملايين برميل يوميا وهو الامر الذي من شأنه حال حدوثه أن يدعم زخم صعود الأسعار بالفترة المقبلة.


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