«التجارة»: رفع دليل الخدمات والإجراءات عبر الموقع الإلكتروني

مال وأعمال

أصدرت وزارة التجارة والصناعة «دليل خدمات وإجراءات عمل وزارة التجارة والصناعة» وذلك في خطوة منها لحصر المستندات والخطوات لعملاء الوزارة من المراجعين الافراد والشركات وريادي الاعمال، مشيرة الى ان الدليل الاجرائي سيقلل من هامش الاجتهادات الشخصية على المراجعين ويوفر المستندات المطلوبة لكل خدمة على حدة بالإضافة الى الموقع الالكتروني التابع للخدمة .

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي ان « الدليل الاجرائي للمعاملات والخدمات عمل وزارة التجارة و الصناعة» تم رفعه على موقع الوزارة ‏Moci.gov.kw داخل خانة الخدمات الالكترونية والمعاملات (دليل الإجراءات و المعاملات)، مبينة ان الدليل سيكون مرجعا مهما للعملاء والمبادرين وموظفي الوزارة بشكل موجز وميسر لكل المعاملات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها من قبل الوزارة.

وأكدت « التجارة « أن الدليل الإجرائي يحتوي على كل خدمات وإجراءات الوزارة وآلية إتمامها، بالاضافة الى وضع الشروط والمستندات المطلوبة لكل خدمة على حدة ، مع توضيح المدة الزمنية والموقع والرسوم الخاصة لكل خدمة وإجراء تابع للوزارة.مبينة انه سيكون مرجعاً لكل المراجعين والراغبين بإجراء الخدمات التابعة للوزارة. وأوضحت ان اصدار هذا الدليل الجديد يأتي لمواكبة التطور في البنية الخدماتية والإلكترونية والرقمية للوزارة وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وهو نتاج عمل استمر لاربع سنوات من تغيرات وتحديثات واستحداثات لمنظومة تشريعية اقتصادية تساهم في تسهيل الاعمال التجارية وتحقيق رؤية الوزارة في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رفاهية المستهلك، وجعل الكويت نقطة التقاء لحركة التجارة في منطقة الخليج العربي، وتأكيد دورها الريادي تجاريا واقتصاديا وعالميا لتحقيق توازن اقتصادي وطني.

