«دايكن» تعزز أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا

مال وأعمال

أعلنت «دايكن» عن تعيينها ماساكي مياتاكه، في منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة «دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا». وكان مياتاكه قد انضم إلى شركة «دايكن» كمهندس مبيعات في اليابان قبل أكثر من 30 عاماً، ثم تمت ترقيته إلى منصب مدير مبيعات المشاريع نظراً لكفاءته الكبيرة وأدائه المتميز في تنفيذ مهام عمله، ومساهمته النوعية في تعزيز نمو الشركة وتوسيع نطاق أعمالها. وفي العام 2017، انتقل مياتاكه من اليابان إلى «دايكن أوروبا» ومقرها في بلجيكا، حيث عمل مديراً عاماً لقسم الأعمال التطبيقية، لينضم في يوليو الماضي إلى «دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا»، في دبي.

وقاد مياتاكه فريقاً من الموظفين الحائزين على عدة جوائز، حيث قام بتطوير مبرد معياري بمضخة حرارية عاكسة في اليابان.

وفاز هذا المنتج المبتكر بالجائزة الكبرى لتوفير الطاقة للعام 2017 بالإضافة إلى جائزة رئيس مركز ترشيد الطاقة.

وقال مياتاكه: «في إطار سعينا إلى التوسع في الأسواق الرئيسية في المنطقة، سنقوم بافتتاح فروع ومكاتب مبيعات ومراكز صيانة جديدة، بالإضافة إلى طرح منتجات مبتكرة للوصول إلى أكبر عدد من العملاء. وبالتوازي مع هذه الخطوات، سنقوم بتعزيز متانة ومرونة هيكلية الأعمال، وتطوير آفاق التعاون مع شركائنا الحاليين، وإطلاق شراكات جديدة مع أبرز الفاعلين في هذا القطاع بما يُسهم في زيادة حجم المبيعات.

أما على المستوى الداخلي، فسنبادر بتنفيذ المزيد من برامج ومبادرات تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتطوير المهارات، وسنقوم بكل الخطوات الكفيلة بتعزيز إمكانات موظفينا وكفاءتهم بما يتواءم مع رؤيتنا المتمثلة في إتاحة نُظُمٍ متكاملة للتحكم بمناخ المباني بأداء أفضل واستهلاك أقل لموارد الطاقة».

