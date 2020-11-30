أغلقوا بوابات «غسل الأموال».. بعقوبات رادعة

مال وأعمال

أجمع عدد من المتخصصين والخبراء، على أنه من الصعوبة القضاء على ظاهرة مكافحة غسل الأموال بنسبة 100 بالمئة، مشيرين الى أن هناك قصورا رقابيا في مكافحة غسل الأموال بسبب وجود ثغرات قانونية في القانون المعمول حاليا، داعين الى ضرورة اعادة النظر مرة أخرى في القانون من خلال التطبيق العملي ومعرفة أوجه القصور لعلاجها.

وبين المتحدثون في التحقيق الذي أجرته «النهار» حول تقييم الدور التشريعي والتنفيذي في علاج الظاهرة الى أن الأحكام القضائية لعمليات غسل الأموال ناتجة عن اختلاسات أو التعدي على المال العام ولم يتضح وجود خلل في السياسات والاجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية وانما هي عمليات في الأساس تخص أطراف أخرى، مستدركين بالقول أن العبرة في النهاية ليس في كثرة القوانين وانما هي في تطبيق القانون وعدم التهاون في تنفيذه.

وأشاروا الى أن الجهات المعنية بمكافحة الظاهرة يجعل من مكافحة جرائم غسل الأموال غير مجد بالصورة المطلوبة، لافتين أن التركيز على القطاع العقاري يأتي بسبب ما لوحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقارات التجارية وضعت تحت المجهر بحكم ما تردد من ضلوعها في غسل الأموال نتيجة الأموال الطائلة التي يتم تحصيلها من عملياتها والتي لا تتناسب مع طبيعة النشاط نفسه.

ولفتوا الى ضرورة وضع نظام بموجبه يتم ضبط تحويل الأموال من خلال وزارة العدل ووزارة التجارة لصفقات البيع والشراء التي تتم على القطاع العقاري، مع التشدد في تطبيق القواعد المنصوص عليها من قبل وزارة التجارة والخاصة بضرورة العمل على وضع المزيد من القواعد المهنية الخاصة بممارسة مهنة السمسرة العقارية والزام المكاتب العقارية بها.

وأشاروا الى أن المطلوب وجود تنسيق وتكامل بين الجهات الثلاث وأن تقوم وزارة التجارة بدورها الرقابي ووحدة التحريات المالية وتفعيل تسميتها بالتحري دون أن يكون هناك شكوى أو غيره والبحث في مبيعات المؤسسات الكبرى والبحث في دفاترها لبيان مدى الاختلاف أو الاتفاق بين أنشطتها والمبالغ المودعة في حساباتها..

وفيما يلي التفاصيل.. في البداية، أشارت وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتورة أماني بورسلي الى أن هناك قصورا رقابيا في مكافحة عمليات غسل الأموال، مبينة أن الجهات المعنية بهذا الملف بحاجة الى دعم وتمكين لتنفيذ القانون.

ولفتت أن القوانين المتعلقة بمكافحة مثل تلك الظاهرة، تحتاج الى اعادة نظر تتفق ووقائع الفساد التي يتم رصدها، مستدركة لا يمكن تنفيذ القانون دون تمكين الجهات الرقابية من تطبيق العقوبة المناسبة على المخالفين.

وأوضحت الى وجوب تدخل البنوك المحلية في عمليات الرصد والتحري عن أية عمليات مالية مشبوهة وأن يكون هذا الرصد وفق قواعد محكمة بعيدة عن الثغرات القانونية التي يمكن من خلالها الافلات من العقوبة.

وتساءلت بورسلي عن دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في التحري والتدقيق عن الذمم المالية لمرشحي مجلس الأمة، خاصة وأن منهم من خضع للتحقيقات بسبب مخالفات مالية وغيرها.

وقالت: ان المطلوب بجانب مراجعة القوانين والاتفاقيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وجود تنسيق بين الجهات الرقابية المعنية بمواجهة الظاهرة واعادة النظر في جوانب القصور التي قد يعانيها القانون الحالي المعني بمواجهة الظاهرة.

تشدد مصرفي

وبدوره، أوضح الرئيس التنفيذي في الرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية جاسم زينل أن قانون مكافحة غسل الأموال المعمول به حاليا قد يوجد به بعض الثغرات، مضيفا أنه لسد الثغرات ممكن دراسة القانون الحالي ومقارنها مع القوانين الدول المتطورة والمتقدمة في هذا المجال. ولفت الى أن هناك من المنظمات الدولية المختصة في غسل الأموال ودولة الكويت عضوة في هذه المنظمات وملتزمة بما يصدر منها من قوانين دولية لمكافحة غسل الأموال. وبين أن المصارف والمؤسسات المالية الكويتية ملتزمة بكل القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.

وأشار الى أن الأحكام القضائية لعمليات غسل الأموال ناتجة عن اختلاسات أو التعدي على المال العام ولم يتضح وجود خلل في السياسات والاجراءات المتبعه لدي المؤسسات المالية وانما هي عمليات في الأساس تخص أطرافاً أخرى.

وأشار الى أنه يجب على الجهات المعنية في الدولة أن تقوم بدراسة جميع القضايا المتعلقة بغسل الأموال لمعرفة مواقع الخلل وبعد ذلك اجراء التعديلات المطلوبة على مواد القانون الخاص بغسل الأموال ومكافحة الإرهاب. وأوضح أن العبرة في النهاية ليس في كثرة القوانين وانما هي في تطبيق القانون وعدم التهاون في تنفيذه.

وفي تعليق منه على بعض السلوكيات المنفلتة والبعيدة عن أخلاقيات ديننا والمجتمع لن يستقيم الا بالتشديد في العقوبة حتى يفهم من تسول له نفسه السلوك المشين بأنه لا يمكن أن يفلت من ميزان العدالة.

اتفاقيات ملزمة

وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة أوتاد العقارية وعضو المجلس الأعلى للبترول الأسبق محمد حمود الهاجري أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الكويت تخضع لاتفاقيات دولية ملزمة للدولة، وهناك قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يخاطب عدد من المهن. وأضاف الهاجري قائلا: هناك 3 جهات تتعامل مع جرائم غسيل الأموال وهي وحدة التحريات المالية وهي جهة مستقلة تتبع وزارة المالية وادارة غسل الأموال في وزارة التجارة وكذلك هناك وحدة أو ادارة غسل الأموال في المباحث الجنائية.

وقال: للأسف هذه الجهات الثلاث تعمل منفردة كل باتجاه، وهو ما يجعل من مكافحة جرائم غسل الأموال أمرا غير مجد بالصورة المطلوبة.

وبين أن وزارة التجارة على سبيل المثال، لا تتحرك الا من خلال القضايا المثارة من قبل المواطنين، ولعل أبرزها قضايا النصب العقاري والتي بدأت تتحرك على الشركات العقارية، حتى وان كانت غير خاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال. واستدرك قائلا: ان وحدة التحريات المالية والذي يعطي اسمها قوة في هذا الجانب، الا أن عملها الفعلي محدود ويكاد يكون منعدما.

وقال: ان المباحث الجنائية لا تتحرك الا بناء على شكاوى وبحث وتحر في هذا الجانب خاصة ما يتعلق بالارهاب.

وبين أن التركيز على القطاع العقاري يأتي بسبب ما لوحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقارات التجارية وضعت تحت المجهر بحكم ما تردد من ضلوعها في غسل الأموال نتيجة الأموال الطائلة التي يتم تحصيلها من عملياتها والتي لا تتناسب مع طبيعة النشاط نفسه.

وهذا الأمر ينطبق أيضا على الأسواق المركزية والذي تغفل عنها الجهات الرقابية الثلاث السابق الاشارة اليها، والتي تبيح أنشطتها أن تودع مبالغ طائلة دون أن يكون هناك من يتحرى البيع الفعلي في الأسواق المركزية أو الأسواق الشعبية. ولفت الهاجري الى أن المطلوب وجود تنسيق وتكامل بين الجهات الثلاث وأن تقوم وزارة التجارة بدورها الرقابي ووحدة التحريات المالية وتفعيل تسميتها بالتحري دون أن يكون هناك شكوى أو غيره والبحث في مبيعات المؤسسات الكبرى والبحث في دفاترها لبيان مدى الاختلاف أو الاتفاق بين أنشطتها والمبالغ المودعة في حساباتها.

تشدد رقابي

ومن جانبه، أوضح رئيس اتحاد سماسرة العقار عبد العزيز الدغيشم أن القوانين الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كافية الى حد ما.

وأشار الى أن تلك القوانين تتناسب مع الأوضاع الحالية في الكويت، مبينا أن الدولة تعمل جاهدة على اقتلاع كل ما يتعلق من شبهات في قضية غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وأضاف الدغيشم أن الكويت حرصت على المساهمة في ألا تكون أرضها مرتعا لمن يتعامل بعملية غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وأوضح أن هناك تشديدا في الرقابة من قبل الجهات المعنية على المخاطبين في القانون ومن خلال الجزاءات التي تناسب هذا الجرم.

ومن جانبه، أشار الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبد الرحمن الحسينان الى أن التشريعات الخاصة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الكويت تعد من الثوابت التي يستند اليها المتخصصون لحماية الاقتصاد من أية تداعيات تؤثر سلبا على تصنيفه الائتماني وسمعة الكويت ماليا بين الدول.

واستدرك بالقول ان تركيز وزارة التجارة والصناعة على توقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد سماسرة العقار يأتي في اطار منع الدخلاء على المهنة والذين يعملون وفق قواعد تضر بأساسيات السوق العقاري من حيث البيع والشراء والتقييم.

واستدرك الحسينان قائلا: التشريعات والقوانين الحالية تحتاج لمزيد من الأدوات الرقابية الصارمة التي تقود الى اجراء حازم لكل من تسول نفسه للعبث بالاقتصاد ليس في القطاع العقاري وحده وانما في جميع القطاعات الاقتصادية.

وأضاف قائلا: لا شك أن توجه وزارة التجارة والصناعة نحو توقيع مثل تلك الاتفاقيات تأتي كون اتحاد سماسرة العقار وغيره من الجهات المخاطبة في القانون سيكون لها القدرة على ضبط ايقاع السوق العقاري ومنع التصرفات والسلوكيات المنفلتة التي يقوم بها البعض من الأفراد والشركات وتضر السوق برمته سواء في الشراء أو البيع من خلال رفع قيمة الأصول بشكل غير مبرر أو خفضها بشكل غير منطقي.

سيطرة كاملة

وبدوره، أشار المقيم العقاري أحمد الأحمد الى أن ظاهرة غسل الأموال لا يمكن السيطرة عليها بنسبة 100 بالمئة، حيث يتم اجراء عمليات غسل أموال عن طريق شركات كبرى، دون أن تتمكن الجهات الرقابية من مراقبة تحركات تلك الأموال على المدى البعيد.

وفيما يتعلق بتشدد الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال، أفاد الأحمد هناك أن رقابة شديدة على المكاتب العقارية من قبل وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الظاهرة وتطويقها من خلال فحص الدفاتر والزام أصحاب المكاتب بالحصول على دورة تدريبية متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وأن يكون هناك ضابط التزام في كل مكتب عقاري.

وأوضح أن مسؤولي المكاتب العقارية هم ضباط الالتزام في الوقت نفسه، وهم المسؤولون عن عمليات البيع والشراء التي تتم داخل المكاتب العقارية.

وبين أنه تم شطب تراخيص عدد كبير من المكاتب العقارية بسبب مخالفاتها التي رصدتها الوزارة وقامت بالكشف عنها. واقترح الأحمد أن تكون وزارة العدل ووزارة التجارة هما المسؤولان عن تحويل الأموال لمنع أي عمليات تلاعب في غسل الأموال.

