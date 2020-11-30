عائشة بن أحمد تشارك محمود حميدة بطولة «ريتسا»

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تعاقدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على تقديم البطولة النسائية لفيلم «ريتسا»، الذي يقوم ببطولته الفنان محمود حميدة. واكتمل مؤخرا فريق العمل من الفنانين المشاركين في بطولته، حيث تعاقد كل من، رحمة حسن، ومايان السيد، ويوسف عثمان، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي، وميرهان حسين، والعمل من تأليف أحمد عبدالله صالح، ومن إخراج معتز فتيحة.

ويمثل فيلم «ريتسا» التعاون الأول بين الفنانة عائشة بن أحمد والفنان محمود حميدة، حيث لم يقدما معا أيا من الأعمال قبل ذلك.

وحدد فريق عمل الفيلم موعد بداية تصويره، وأصبح من المقرر أن ينطلق تصوير في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

