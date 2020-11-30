محمد المسباح: التلحين.. مسألة «مزاج»

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أكد الفنان القدير محمد المسباح ان اهتمامه بتجديد الموروث وانفراده باختيارالأعمال المجددة بنفسه يأتي من منطلق تعريف الشعوب بموروثها لان الفن هو الواجهة الحضارية التي تعرف عن الهوية الخليجية، مشيراً الى اختياره الأعمال بنفسه رغم إيمانه بأهمية تعدد الآراء وذلك لأنه يمتلك رؤية وتصوراً خاصاً في التجديد يصعب عليه شرحه مهما كانت درجة تخصص وتميز الآخر، جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «سهرة خاصة» عبر اثير اذاعة «صوت الخليج» وهو من إعداد وتقديم آمنة الحمادي

كما صرح المسباح قائلا: إن الحفاظ على الموروث من الضياع وتجديده مسؤولية مشتركة بين عدة جهات وتقع على عاتق الدولة أيضا، كما اشيد بـ «صوت الخليج» والموسيقار محمد المرزوقي باقتناء المكتبة الموسيقية، كل هذه الأعمال والأغاني القديمة وتجديدها وبالتعاون معهم تم استخدام التقنيات الحديثة التي نمتلكها الان في تجديد مجموعة من الأعمال تصل أعمارها لمئة عام كما انها تملك هوية واضحة ومتفردة منذ تأسيسها واهتمامها بالموروث الخليجي وامتلاكها مكتبة موسيقية متميزة.

وعن تعاونه مع الشاعر الشاهر قال: يعد الساهر مؤلفاً غنائياً وفي وقت ظهوره كان عندنا نقص في التاليف الغنائي وظهر معه الشاعر احمد الشرقاوي مع وجود اسماء معينة قبلهم ظهرت وكانت معدودة ويعتبر ظهورهما في ذلك الوقت مكسبا للساحة الفنية وكان لي نصيب في التعامل معهما.

كما تطرق الى أغنية «مامن صبر» حيث قال: كان نص الاغنية موجوداً مع نص اخر وكان ينتظر نصيبه في التلحين والذي يعتبر مسألة «مزاج» بالنسبة لي وقد اتت اللحظة التي الحن فيها هذه الاغنية ونفذها محمد البعيجان مع وجود عناصر موسيقية كويتية تستحق الاشادة والتقدير وكان ستايلها هادئاً وهو الجو الذي تعود من خلالها الجمهور على نوع الاغاني التي اؤديها وللعلم انا احب ايقاع «الفالس» عندما تدمج فيه الايقاع الشرقي وانا اسعى دائما إلى ان اعمل الاغنية التي ترضي الناس وتترك اثرا في الساحة الغنائية.

وعن اهتمامه بالتراث الغنائي قال: عدم معرفة الناس في موروثنا الغنائي وعدم خوض الناس فيها ففضلت ان اسير على ذلك الطريق في تجديد تلك الاعمال بالثقافة التي نمتلكها مع وجود التقنية والعوامل الاخرى التي تساعد على اظهارها بصورة مناسبة.

«اتمون».. أول أغنية رسمية

أول أغنية سجّلها كانت من ألحان صديق له يهوى الفن ولديه ستديو مصغّر في بيته ويسير في الخط نفسه الذي يسير فيه، لا سيما في اهتمامه بدراسة آلة العود سمع الأغنية الشاعر الغنائي مبارك الحديبي فسمّعها بدوره إلى المنتج محمد الصقعبي واجتمعا مع الفنان القدير غنام الديكان والفنان الراحل مرزوق المرزوق والملحّن يوسف المهنا، وكانت الجلسة بمثابة لجنة قيّمت صوت محمد المسباح وأبدت استعدادها لتقديم ألحان له... فكانت «أتمون يا نظر العيون» أول أغنية رسمية لمحمد المسباح، من كلمات الشاعر الغنائي ساهر، ألحان الفنان الراحل مرزوق المرزوق.

صوت يحمل الكثير من الطموح

برز المسباح في بداية الثمانينيات كصوت غنائي كثير الطموحات ويحمل إضافة إلى الأغنية الكويتية... صوت مشبع بالرصانة والاقتدار، ويتمتّع بموهبة صقلتها التجربة بالتعاون مع أبرز صناع الأغنية في الكويت. اكتسب تشجيع الأصدقاء، عام 1984، والفنانين من أمثال: مبارك الحديبي، المنتج محمد الصقعبي الذي وفّر له متطلّبات الشريط الأول المادية والدعاية والإعلان، و كانت نتيجة هذا الاهتمام والتشجيع صدور الألبوم الأول 1988 وفي عام 1989 صدر الألبوم الغنائي الثاني للفنان محمد المسباح وتضمّن مجموعة من الأغنيات من أبرزها: «آخر كلامي»، وهي من تأليف الشاعر الغنائي يوسف ناصر وألحان الفنان القدير الراحل خالد الزايد.

