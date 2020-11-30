دياب يشارك أحمد السقا بطولة فيلم «السرب»

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بدأ الفنان أحمد السقا في تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان «السرب»، والذي تشاركه البطولة النسائية فيه الفنانة هند صبري، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وعملت أحد المصادر داخل فريق عمل الفيلم، أن الفنان دياب تعاقد مؤخرا على المشاركة في بطولة العمل، وبدأ خلال الأيام القليلة الماضية في تصوير أولى مشاهده فيه، حيث جمعته هذه المشاهد مع بطل الفيلم الفنان أحمد السقا.

ويعيش الفنان دياب حالة من النشاط الفني، حيث أنه يشارك في عرض مسرحية «اللوكاندة»، التي تعرض حاليا على خشبة مسرح نجيب الريحاني، والتي يقوم ببطولتها الفنان أشرف عبد الباقي، والفنانين، دينا ويزو، وحمدي الميرغني، وإبرام سمير، وآخرون، كما انضم أخيراً لمسلسل «نسل الأغراب»، الذي يقوم ببطولته الفنانين، أمير كرارة وأحمد السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن أخر مشاركة سينمائية للفنان دياب كانت من خلال فيلم «حزب كرموز»، الذي عرض في عام 2018، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة.

