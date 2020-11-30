غرف جلوس مُشرقة بدرجات الباستيل

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إذا كنتِ تريدين تحقيق إحساس الإشراق والبهجة في المنزل وتحبين الديكورات الرقيقية والهادئة فألوان الباستيل ستكون اختيارا مثاليًا لكي. وغرفة الجلوس مكان رائع لاستخدام هذه الألوان، فاتساع مساحتها سيتيح لكي الفرصة لمزج أكثر من درجة من ألوان الباستيل وتحقيق تأثير أكثر إشراقًا وتميزًا.

ولنساعدك على تصميم غرفة جلوس تمزج الإشراق والبهجة بالأناقة والرقي جئنا لك بصور غرف جلوس رائعة تعتمد ديكوراتها على ألوان الباستيل الهادئة.

إشراق درجات الباستيل لا يتعارض مع الفخامة والرقي. وكما ترين في هذه الغرفة تم استخدام ألوان الباستيل مع تصميمات أثاث وديكورات كلاسيكية فخمة لمظهر متميز وأنيق جدًا.

القطيفة الفخمة بألوان الباستيل تعطي الأريكة والكراسي مظهر مميز ذي بريق خاص ولمسة فخامة إضافية لغرفة الجلوس.

الوسادات الملونة بدرجات الباستيل المختلفة يمكنها إضفاء لمسة لونية مبهجة وهادئة في نفس الوقت على غرفة المعيشة.

أخضر الباستيل من أرقى الدرجات التي يمكنك الاعتماد عليها للحصول على غرفة جلوس أنيقة ذات رونق خاص.

البنفسجي الفاتح مع الأصفر مزيج غير تقليدي إلا أنه يمكن أن يعطي نتيجة رائعة إذا اخترتي درجات هادئة ومتناسقة من اللونين

استخدام النقوش مع درجات الباستيل يضيف المزيد من الإشراق والتميز لغرفة المعيشة.

الحائط الأخضر والكراسي المنقطة مع السجادة المتعددة الألوان اجتمعوا لإعطاء هذه الغرفة مظهر مبتكر وشبابي يكتمل بأواني الزينة والاكسسوارات الملونة.

تصميم الثريا الفخم أعطي هذه الغرفة أناقة إضافية.. والزهور عنصر أساسي في إضفاء لمسة ربيعية مبهجة على غرفة الجلوس خاصو مع درجات الباستيل المستوحاة من السماء والخضرة والورود الرقيقة.

