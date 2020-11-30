سمك السلمون المشوي مع الكال والليمون

مرأة

المقادير: 4 شرائح سميكة سمك سالمون 2 كوب أوراق كال طازج 2 حبة بصل شرائح 3 حبات ليمون شرائح زيت زيتون صوص التتبيل: عصير ليمونة حامضة ملح وفلفل 3 فص ثوم مهروس ملعقة خل ملعقة صغيرة بهارات سمك ملعقة صغيرة كمون مطحون ملعقة صغيرة كسبرة مطحونة طريقة التحضير: امزجي مكونات التتبيلة في وعاء عميق جيدصا ثم ضعي شرائح السلمون وقلبيها في التتبيلة من جميع الجهات واتركيها بالبراد ساعة. في قالب فرن مدهون بزيت الزيتون رصي شرائح السمك وباقي التتبيلة. ضعي السمك بالفرن الساخن على 200 مئوية لمدة 35 دقيقة حتى ينضج السمك. ضعيه تحت شواية البوتجاز 3 دقائق حتى يأخذ لون الشواء. رصي قطع السلمون في طبق التقديم وحوله أوراق الكال وشرائح الليمون وشرائح البصل. انثري بعض قطرات زيت الزيتون. وقدمي السلمون المشوي مع الكال والأرز الأحمر الصيادية في الحال. وبالهنا والشفا.