خبز التورتيلا بالفواكه

مرأة

المقادير: 10 حبات من خبز التورتيلا زبدة سائلة كيوي مقطع شرائح فراولة مقطعة أنصاف مانجو مكعبات أناناس شرائح عصير ليمونة سكر سنترفيش كريم شانتيه لايت طريقة التحضير: قطعي خبز التورتيلا إلى دوائر كبيرة بالقطاعة ثم ادهني الخبز بالزبدة السائلة ورشة سكر. ضعي دوائر التورتيلا في أطباق عميقة معدنية لتأخذ شكلاً مقعراً ثم رصيها في صينية فرن. إخبزي في فرن ساخن (170 درجة مئوية) حتى يسيح السكر وتحمر وتأخذ شكل التاكوس. أخرجيها من الفرن وضعي بداخلها خليطاً من الفواكه الممزوجة بعصير الليمون. يمكنك عمل وردات من الكريم شانتيه فوق الفاكهة أو تقديمها خفيفة كحلى سريع.