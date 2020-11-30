«معارك شوارع» في فرنسا احتجاجاً على عنف الشرطة

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: دخل مئات المحتجين الفرنسيين، في مواجهة مع رجال الأمن بالعاصمة باريس في نهاية مظاهرة للتنديد بعنف الشرطة، وذلك بعد أن رشق ملثمون عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، وأقاموا حواجز على الطرق. وحضر معظم المحتجين بشكل سلمي في بداية الأمر، لكن مجموعات صغيرة من الملثمين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، حطموا نوافذ متاجر، وأضرموا النار في سيارتين ودراجة نارية وأحد المقاهي، لكن الحرائق أخمدت بسرعة. وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفريق الحشود، ومع حلول المساء، فتحت مدافع المياه على من بقي من مجموعات المحتجين في ساحة الباستيل.

وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين في باريس بنحو 46 ألف محتج. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 9 منهم.

وشارك آلاف الفرنسيين، في أنحاء البلاد، في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل ذي أصل إفريقي وهو منتج موسيقي، بالضرب ما أذكى موجة غضب على مشروع قانون يُعتقد أنه يقيد حرية الصحافيين في الكشف عن وحشية الشرطة. واحتج آلاف آخرون في ليل ورين وستراسبورغ ومدن أخرى على مشروع القانون الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة وهو ما يصفه المعارضون بأنه يحد من حرية الصحافة. وحمل الكثيرون لافتات كتب عليها «من سيحمينا من الشرطة»و»أوقفوا عنف الشرطة» و«ضرب الديموقراطية».

الى ذلك نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بارتكاب الشرطة الفرنسية أعمال عنف «غير مقبولة» ضد مصور سوري أصيب خلال تظاهرة احتجاج على قانون «الأمن الشامل» وعنف الشرطة في باريس. وكان أمير الحلبي (24 عاما) المتعاون مع مجلة «بولكا» ووكالة الصحافة الفرنسية يغطي التظاهرة في ساحة الباستيل بصفته صحافيا مستقلا. وقال الأمين العام لـ»مراسلون بلا حدود» كريستوف دولوار في تغريدة على تويتر إنه «أصيب بجروح في وجهه بضربة هراوة». وأضاف دولوار «كل تضامننا مع أمير الحلبي»، مؤكدا أن «عنف الشرطة هذا غير مقبول». وتابع أن «أمير جاء من سورية إلى فرنسا بحثا عن الأمان».

ونشر دولوار صورة للحلبي على سرير في المستشفى، وقد لفّ رأسه بضمادات بينما كان أنفه لا يزال ينزف. والحلبي الذي فاز بالعديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة المرتبة الثانية لفئة «سبوت نيوز» لصور الصحافة العالمية «وورلد برس فوتو» في 2017

