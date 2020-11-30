إيران: التخصيب إلى %20 وإخراج المفتشين الدوليين

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طهران- الوكالات: صوت البرلمان الإيراني امس بإلزام الحكومة رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأميركي منه.

وأعلن رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي امس أنه سيتم العمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وذلك بعد إقرار المجلس مشروعي قانونين يلزمان الحكومة برفع نسبة التخصيب ضمن خطوات التحلل من التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي. وقال عباسي، في تصريحات لوكالة «خانة ملت» الناطقة باسم البرلمان، «سيتم التركيز على بدء التخصيب بنسبة 20% وإخراج مفتشي الوكالة الذرية الدولية وإنهاء التعاون معها، والانسحاب من الاتفاق النووي». وبحسب «خانة ملت» فقد وأيد مشروع القانون 232 نائبا في البرلمان من مجموع النواب المشاركين في اجتماع امس والذين بلغ عددهم 246 عضوا، فيما امتنع 14نائبا عن التصويت.

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي قد أعلن في وقت سابق بعد اجتماع للحكومة أنه «لن تكون هناك مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي مع الإدارة الأميركية الجديدة لقد جرى التفاوض على الاتفاق النووي وانتهت مراحل التفاوض» وتابع واعظي «لم تفِ الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي وأهم شرط لنا هو أن يحترم جميع أعضاء مجلس الأمن التزاماتهم تجاه الاتفاق».

من جهة ثانية دعا البرلماني الإيراني، امس السلطات الإيرانية إلى رد عاجل على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، تجنبا لضربات أكبر في المستقبل. وأكد بيان البرلمان أن «أيادي إسرائيل تقف بوضوح وراء اغتيال فخري زادة، وستدفع الثمن على النحو المطلوب» مشددا على أن «أفضل رد على الإجراءات العدوانية، يكون عبر إحياء الصناعة النووية الإيرانية، وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي».

من جهته أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان أبو الفضل عموئي، امس أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي فخري زادة.وأشار خلال اجتماع مغلق إلى أن «الجهات الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة حول اغتيال العالم فخري زادة». وأضاف «سنرد على عملية الاغتيال، وإسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا إذا ظنت أن العملية ستبقى دون رد». كما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن دماء العالم النووي فخري زادة «ستزيل القيود عن البرنامج النووي، وستمهد الطريق لرفع العقوبات عن البلاد». من جهتها أعلنت منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن منفذي الانفجار الأخير في موقع نطنز النووي هم أنفسهم من قتلوا فخري زاده متهمة إسرائيل بالتورط في القضيتين.

وفيما تعالت المطالبات لحث السلطات الإيرانية للامتناع عن التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية إنه لا يجب الربط بين الأمرين. وأكد على حرص إيران على استمرار العلاقة مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن أطر محددة.

