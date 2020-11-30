البحرية الأميركية: لا تهديدات وراء إعادة حاملة طائرات إلى الخليج

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: نفت واشنطن ان تكون عودة حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» (USS Nimitz) مع مجموعتها الحربية إلى منطقة الخليج، مرتبطة بأي «تهديدات» بعد اغتيال عالم نووي إيراني.

وتصاعد التوتر في المنطقة بشكل كبير بعد عملية اغتيال محسن فخري زاده الجمعة، ولم يتبن العملية أي جهة حتى الآن، إلا أن إيران حمّلت إسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة المسؤولية.

وأفادت الناطقة باسم الأسطول الأميركي الخامس ريبيكا ريباريتش أن عودة مجموعة السفن الحربية بقيادة حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» التي تعمل بنظام دفع بالطاقة النووية ليس مرتبطا بأي «تهديدات محددة». وقالت في بيان «لم تكن هناك تهديدات محددة أدت إلى عودة مجموعة حاملة الطائرات نيميتز الهجومية». وأضافت ريباريتش أن «عودة نيميتز تتركز حول قدرة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم CENTCOM) على البقاء في وضع الاستعداد والجاهزية للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين».

وقالت «البنتاغون» في وقت سابق إن المجموعة ستؤمن الدعم القتالي والغطاء الجوي مع سحب آلاف الجنود الأميركيين من العراق وأفغانستان في منتصف يناير بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

