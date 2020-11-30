فلسطين تكرم راشيل كوري بـ«نجمة الحرية»

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الناشطة الأميركية الراحلة راشيل كوري -التي قتلتها جرافة لجيش الاحتلال الاسرائيلي عام 2003- وساما فلسطينيا رفيعا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ان الرئيس عباس منح كوري «نجمة الحرية» تقديرا لـ«شجاعتها وايمانها القوي بحق الانسان في الحرية والعدالة والكرامة».

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه عباس مع سيندي وكريغ والدي راشيل المقيمين في واشنطن عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام.

وقال عباس ان راشيل «فقدت حياتها من اجل حرية الشعب الفلسطيني الذي سيذكرها دائما كبطلة ومناضلة كبيرة من اجل السلام والكرامة والعدالة». من جانبهما، اكد والدا الناشطة الأميركية الراحلة -اللذان انشآ مؤسسة راشيل كوري للسلام والعدالة- انهما سيواصلان العمل على نشر القيم والمبادئ التي آمنت بهما ابنتهما نحو تحقيق السلام والعدالة للجميع.

ورحلت راشيل كوري في 16 مارس 2003 حين كانت تحاول منع تجريف منازل الفلسطينيين القريبة من الحدود الفلسطينية المصرية في حي السلام بمدينة رفح في قطاع غزة، فدعستها جرافة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

وفي 29 نوفمبر من كل عام تعقد في عدد من دول العالم انشطة لمناصرة القضية الفلسطينية في اطار «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977.

في غضون ذلك، قالت وسائل اعلام فلسطينية ان مستوطنا دهس بسيارته امرأة فلسطينية وطفلين عند احد الحواجز القريبة من المسجد الابراهيمي، في الخليل جنوبي الضفة الغربية. وأسفر الاعتداء عن جرح المعلمة اسماء السلايمة وطفلتها سدين، وابن شقيقتها مجد، وجرى نقلهم الى مستشفى الخليل الحكومي.

ونشرت وسائل اعلام محلية صورا تظهر المستوطن تحيط به عناصر من القوات الاسرائيلية في المكان، وقد ظهر في احدى الصور يرفع علامة النصر تباهيا بدهس الفلسطينيين.

سياسيا ، اشار عبد الرحيم الفرا، سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، الى توجه لدى «مجموعات» من دول الاتحاد للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي تصريح لاذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، اوضح ان «هناك دولا من الاتحاد باتت مقتنعة ان الاعتراف الجماعي بالدولة صعب». ولتجاوز هذه الصعوبة، عكفت دول اوروبية على تقسيم الاعترافات على شكل مجموعات، بحيث تعترف عدة دول بفلسطين، وتتبعها مجموعة اخرى، كما قال الفرا. وأكد ان مفاوضات تجري بين العديد من الدول الأوروبية بهذا الشأن، مشيرا الى ان هذا التوجه «يأتي لحماية خيار حل الدولتين». ورفع العلم الفلسطيني لأول مرة في التاريخ على مبنى الأمم المتحدة، في مايو 2015، وحتى ذلك العام بلغ عدد الدول التي اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة 139 دولة، اي حوالي 70% من 193 دولة بالأمم المتحدة.

