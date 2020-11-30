ترامب يماحك.. إطلاق حملة 2024 يوم تنصيب بايدن

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واشنطن- الوكالات: كشفت صحيفة «ديلي بيست» أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يفكر في بدء حملته لعام 2024 خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات لوسائل الإعلام إن الرئيس كان يناقش تفاصيل إطلاق الحملة مع مستشارين مقربين منه. وأوضح مصدران أن ترامب طرح فكرة عمل حدث مرتبط بعام 2024 خلال أسبوع تنصيب بايدن وربما في يوم التنصيب إذا فشلت جهوده القانونية لإلغاء انتخابات 2020.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن ترامب قال إنه يعتزم الترشح في عام 2024 إذا لم يتمكن محاموه من إلغاء نتائج انتخابات 2020 حسبما ذكرت صحيفة «ديلي بيست» ويحظى ترشيح ترامب المحتمل لعام 2024 ببعض الدعم من ناخبي الحزب الجمهوري. وأظهر أحد الاستطلاعات أن 66% من الناخبين الجمهوريين سيدعمون الرئيس في عام 2024.

في غضون ذلك رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا شكوى جديدة تقدّمت بها حملة ترامب ندّدت بحصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية، لتُبدّد المحكمة بالتالي احتمال حدوث تغيير في النتائج.

والشكوى التي تقدّم بها الجمهوريّون كانت تُطالب إمّا بإبطال التصويت عبر البريد، وإمّا بإلغاء التصويت بكامله من أجل أن يُترَك لمشرّعي الولاية قرار اختيار الفائز. وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا بفارق 81 ألف صوت. ورفضت المحكمة هذين الطلبين، ووصفت الطلب الثاني بأنّه «مفاجئ» معتبرةً أنّه يهدف إلى «حرمان 6,9 ملايين شخص من الذين صوّتوا في ولاية بنسلفانيا، مِن أصواتهم» التي أدلوا بها.

كما أنّ الشكوى المقدّمة تطعن بقانون أُقِرّ عام 2019 ويتعلّق بإدخال التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، إذ ان الشكوى اعتبرت أنّ القانون غير دستوري. وقال القضاة في حكمهم إنَّ الطعن في هذا القانون جاء متأخّرًا، بعد مرور أكثر من عام على تبنّيه، وفي الوقت الذي «أصبحت فيه نتيجة الانتخابات واضحة على ما يبدو».

وكانت ولاية بنسلفانيا صادقت على فوز بايدن في 24 نوفمبر، لكنّ هذه الشكوى الجديدة سعت أيضًا إلى الطعن في هذا القرار. والجمعة، ردّت محكمة استئناف فدرالية أميركية طعنا تقدّم به الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد قرار قضائي صادق على فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا.

