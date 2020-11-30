الأرقام المبشرة.. «التحول الوطني» السعودي وجاذبية الاقتصاد

عربيات ودوليات

تنوعت اهتمامات صحف الخليح بين الشؤون المحلية والدولية وان كان التركيز على الجوانب الاقتصادية شغل حيزا لافتا حيث تحدثت الصحف السعودية عن النجاحات التي حققها برنامج التحول الوطني بينما اوردت صحف مسقط أنباء عن الاستثمارات الرقمية.

وفي السعودية قالت صحيفة «اليوم» في افتتاحيتها الأحد التي جاءت بعنوان «حكمة ورؤية.. تصنع المستقبل» ان «جهود المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق جودة الحياة المأمولة على كل الأصعدة تستديم بخُطى تسابق الـزمن بثبات واتزان في طريقها نحو بلـوغ الـطموحات الـتي تنطلق منها خطط واستراتيجيات رؤية 2030».

برنامج التحول

واشارت الى تقدم المملكة الـى المرتبة 30 في مؤشر الأمن الـغذائي الـعالمي، وبناء منظومة قوية للسلامة المرورية أسهمت في خفض معدل الحوادث لكل 100 ألف نسمة بنسبة 41 % في الفترة ما بين 2016 و2019، وما عمل عليه برنامج التحول الوطني من تمكين فئات المجتمع لـدخول سوق الـعمل، ورفع جاذبيته، ونتجت عن ذلك انجازات مهمة من أبرزها: زيادة حصة المرأة في سوق العمل لتصل الى 31.5 % بحلول النصف الأول من 2020، بالاضافة الـى وصول نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الـوافدة للربع الثالث من عام 2019 الى 73.3 %، ومن الانجازات الكبيرة أيضاً التي أسهم في تحقيقها برنامج التحول الوطني وصول المملكة الى المركز الأول عالمياً في اصلاحات بيئة الأعمال.

من جهتها نشرت صحيفة «الاقتصادية» تحت عنوان «سيولة قياسية.. مسار اقتصادي محكم» تحليلا يستند في أرقامه الى بيانات البنك المركزي السعودي، مشيرة الى ان التوسع النقدي ليس قرارا بذاته بل هو نتيجة لتفاعل قرارات اقتصادية من عدة قضايا مجتمعة،. اما صحيفة «المدينة» فقد قالت ان برنامج «التحول الوطني «نجح في رفع مستوى الخدمات المعيشية ونقلت عن تقرير رسمي لـ«برنامج التحول الوطني» بلغة الأرقام نجاحه فى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، واشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول.

استثمارات رقمية

أما في سلطنة عُمان فقد قالت صحيفة «عمان» ان الصندوق العماني للتكنولوجيا يستثمر في 104 شركات تقنية ناشئة منذ تدشينه. واضافت ان عدد استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا في الشركات التقنية الناشئة منذ تدشينه في عام 2016 ولغاية نهاية العام الماضي بلغ 104 استثمارات، حيث حرص الصندوق على تلبية توقعات المتعاملين معه من أصحاب المصالح المشتركة، وخلال السنوات الأربع المنصرمة شهد عدد الاستثمارات في الصندوق تزايدا ملحوظا،كما شهدت الآونة الأخيرة قفزة نوعية في عدد الاناث صاحبات الشركات الناشئة، التي استثمر فيها الصندوق العُماني للتكنولوجيا؛ حيث تشكل نسبة الشركات التي تديرها رائدات أعمال 33.6% من اجمالي المحفظة الاستثمارية للصندوق منذ انطلاقته.

اختبارات الثانوية

في قطر نقلت «الشرق» تحت عنوان «اشتراطات صحية ولجان خاصة لحالات الاشتباه خلال اختبارات الثانوية العامة» عن مدير ادارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي خليفة الدرهم تأكيده استعداد الوزارة لاجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وقال ان هناك دليلا معتمدا للاشتراطات الصحية بالتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة يتم العمل به خلال فترة الاختبارات. مضيفا أن اختبارات الثانوية العام الماضي كانت سابقة لاجراء تلك الاشتراطات الصحية وكانت النتائج مرضية والتجربة ناجحة، كما أسهمت خبرة العام الماضي في تشغيل المدارس هذا العام الدراسي في ظل تلك الظروف الاستثنائية.

«خليج البحرين»

وفي البحرين كتبت «أخبار الخليج» عن دعوة شركات عالمية الى استخراج نفط خليج البحرين وقالت ان مدير عام الاستكشاف والتطوير بشركة تطوير للبترول المهندس يحيى الأنصاري كشف عن التواصل مع أكثر من 60 شركة نفط عالمية فيما يتم التواصل حاليا مع أربع منها على أعلى المستويات من أجل العمل على استخراج النفط من حقل خليج البحرين المكتشف الذي تقدر موارده بحوالي 80 بليون برميل. وقال الأنصاري» للمقارنة فان حقل البحرين المكتشف عام 1932 هو حقل منتج حتى اليوم، ويقدر حجمه بـ9 بلايين برميل، الا أنه لم ننتج منه الى الآن سوى 12% فقط، وفي المقابل نتحدث عن اكتشاف آخر ضخم جدا بحجم 80 بليون برميل، وهو حقل يحتاج الى بنية تحتية خاصة ومرافق وأنابيب نقل، وتقنيات مجهزة بحسب مراحل التنقيب والانتاج المتبعة وكل ذلك يحتاج الى التأني في العمل والتخطيط الدقيق».

