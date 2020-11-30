عملية جراحية معقدة لطفل كويتي في «سدرة» القطري

عربيات ودوليات

ذكرت صحيفة «العرب» القطرية تحت عنوان «سدرة للطب يعالج طفلاً كويتياً من حالة صرع مستعصية» ان المستشفى المتخصص في الدوحة اجرى جراحة معقدة لطفل كويتي كان مصابا بحالة مستعصية من الصرع تطلبت تدخلا معقدا، حيث كان يعاني من 15-30 نوبة يومية على الأقل، تتراوح بين بضع ثوانٍ و4 دقائق، مما كان يشكل خطراً على صحته.

ونقل الطفل (10 سنوات) الى «سدرة للطب» بعد أن طلبت عائلته في الكويت رأياً طبياً ثانياً من برنامج العلاج التخصصي الشهير في مستشفى «سدرة» المخصص للأطفال المصابين بالصرع المستعصي. وقال والد الطفل انه «كان معرضاً للاصابة بنوبة لا يمكن السيطرة عليها في أي لحظة، مع زيادة خطر ايذاء نفسه، ورغم أنه كان يخضع لبرنامج علاجي جيد للصرع في الكويت، فانه وصل الى مرحلة لم يعُد يستجيب فيها للعلاج التقليدي أو الأدوية».

وأضاف «اتخذنا قرارنا باحضار سالم الى سدرة للطب بناء على توصيات عديدة حصلنا عليها من عدد من الجهات الطبية الدولية والاقليمية المعنية بطب الأطفال وكانت العلاجات المتخصصة والمتقدمة التي قدمها سدرة للطب تنافس أفضل العلاجات المقدمة في الولايات المتحدة أو أوروبا»، وأعرب عن امتنانه وعائلته للرعاية التي تلقاها ابنه. من جهته قال د. حسام كيالي، رئيس قسم طب الأعصاب في «سدرة للطب» ان الطفل تلقى الرعاية من قبل فريق متعدد التخصصات مؤلف من خبراء في علم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء العصبية والأشعة والطب النووي وعلم النفس العصبي وجراحة الأعصاب، كما جرى دعمه على نطاق واسع من قبل فريق أوسع من المتخصصين في الصحة المهنية والعلاج الطبيعي وطب اعادة التأهيل وطب العيون، لضمان تقديم برنامج رعاية شامل له، قبل الجراحة وبعدها».

