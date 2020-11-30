العراقي يمنح مكلفي الخدمة العامة «حق القتل»!

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بغداد- الوكالات: أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قرارا من المتوقع أن يكون وقعه صادما حيث اعتبره معارضون وناشطون محاولة للحد من التظاهرات في ظل الجدل القائم حول مناقشة مسودة قانون الجرائم المعلوماتية في البرلمان العراقي، واعتراض الناشطين على مبادئه باعتباره يتعارض مع حرية التعبير.

وبحسب القرار الجديد فان «الاعتداء على أي مكلف في الخدمة العامة (عسكري أو مدني)، تصل عقوبتها الى الحبس والاعدام أحياناً» على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان مجلس القضاء الأعلى.

وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في قضاء الرصافة، جمعة الساعدي، ان «الاعتداء على أي شخص مكلفة بخدمة عامة يندرج ضمن نص المادة 230 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لمدة ‏لاتزيد عن ثلاث سنوات وتشدد العقوبة في حال أحدث الاعتداء عاهة دائمة» وأشار الساعدي، في بيان المجلس الى أنه «اذا ارتكبت الجريمة من قبل 5 أشخاص فيمكن مضاعفة العقوبة لتكن رادعة لآخرين وللمحافظة على هيبة الدولة والمؤسسات» مضيفاً أن «الاعتداء اللفظي أو الاشارات المسيئة تعتبر جريمة وفقاً للمادة 229 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية».

وشدد الساعدي على أن «القانون يمنح الحق لأي شخص بممارسة حق الدفاع عن النفس، وكذلك يعطيه للعناصر الأمنية التي يجوز لها استخدام القوة اذا تطلب الأمر أثناء تأديتها للواجب الأمني» واعتبر القاضي أن «أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الأمنية هي بسب جهة المواطنين أو السلوك الاجرامي لبعضهم، ونتيجة لارتفاع معدلات البطالة»، خاتماً بأن «للمكلف بخدمة عامة الحق بالدفاع عن نفسه حتى لو أدى ذلك الى موت المعتدي» ولكن بشروط القانون وتقدير المحكمة، بحسب قوله. في المقابل، اعتبرت الناشطة الحقوقية، سهيلة الاعسمي أن «قرار مجلس القضاء الأعلى لا يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية ولكن بصيغة أخرى» مضيفةً أن «المليشيات تعتدي بشكل دائم على العناصر الأمنية دون أي محاسبة لهم، لأننا في العراق نحاسب المدنيين العزل ولا نحاسب المعتدين الحقيقيين من المليشيات المسلحة». وشددت على أنه هناك «موجة من القوانين التي تلتف حول المواطن العراقي لتكميم الأفواه وفرض المزيد من المحاولات القمعية، لاسيما في ظل وجود تظاهرات وحركات احتجاجية شبه دائمة وغير منقطعة في الشارع العراقي».

