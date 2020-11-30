العام الدراسي في العراق: يوم واحد أسبوعياً لكل صف

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: بدأ العام الدراسي في العراق، أمس حيث عاد أكثر من 10 ملايين تلميذ الى مقاعد الدراسة بعد تأخر دام أكثر من 3 أشهر عن الموعد المعتاد، بسبب جائحة فيروس «كورونا». وقالت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان ان خطة التدريس ستعتمد على المزاوجة بين التعليم داخل فصول المدارس ليوم واحد في الأسبوع واستكمال العمل في الأيام الأخرى بالتعليم الالكتروني. وأضافت أن التدريس سيتم وسط اجراءات صحية احترازية مشددة للحفاظ على صحة المعلمين والطلبة. وأوضحت أنها «عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تجهيز المدارس». ويرى منتقدون أن أكثر من 50% من العائلات في العراق لا تمتلك انترنت يتيح لأبنائها متابعة الدروس افتراضيا، فضلا عن ضعف الشبكة في المناطق التي دمرتها الحرب. ويقولون ان المدارس الموجودة في الواقع لا توفر شرط التباعد الاجتماعي، بسبب الاكتظاظ الكبير في الفصول.

وكانت الحكومة العراقية علقت الدوام في المدارس والجامعات في مطلع مارس الماضي، مع بداية تفشي فيروس «كورونا» واعتمدت السلطات الدرجات التي أحرزها الطلبة في الفصل الدراسي الأول نتيجة نهائية لهم، واعتمدت بصورة جزئية على الاختبارات الالكترونية.

وبلغت حصيلة الاصابات بوباء «كورونا» في العراق نحو 548 ألفا، توفي منهم نحو 12 ألفا، فيما يتراوح معدل الاصابات اليومي خلال شهر نوفمبر الجاري بين ألف و3 آلاف.

