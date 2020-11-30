الحكومة المصرية تدعم مبادرة «صعيد بلا ثأر»

عربيات ودوليات

أكدت الحكومة المصرية دعمها الكامل لمبادرة «صعيد بلا ثأر» التي تهدف إلى القضاء على واحدة من أبرز العادات السيئة في صعيد مصر، حيث استقبل وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المواطنة صفاء محمود عسران، صاحبة مبادرة درع التسامح.. صعيد بلا ثأر. وأشاد شعراوي، بالمبادرة والدور الذي تقوم به عسران لنشر قيم التسامح والمحبة بين المواطنين وحماية الأرواح والشباب والأطفال والسيدات بالصعيد، لافتاً إلى أن المبادرة جيدة وفريدة من نوعها وستقوم الوزارة بدعمها لاستمرار نجاحها في محافظات الصعيد وباقي المحافظات، خاصة في ظل جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد. ووجه بالتنسيق مع المحافظين لتقديم كل الدعم والمساندة للسيدة صفاء عسران لإنجاح مبادرتها والمساهمة في محاربة الثأر خاصة بعد النجاح الذي حققته المبادرة خلال السنوات الماضية.

وخلال اللقاء استمع الوزير شعراوي إلى تفاصيل المبادرة، حيث أشارت صفاء عسران إلى أنها استطاعت خلال 8 سنوات أن تنهي عددا من الخصومات الثأرية في بعض محافظات الصعيد والتي استمرت لسنوات طويلة بين العائلات. وأضافت عسران أن الثأر من الموروثات السيئة بالصعيد والتي راح ضحيتها الآلاف من الشباب بسبب العادات والتقاليد، مضيفة أنها تقوم بالمشاركة في الجلسات العرفية التي تعقد بين العائلات لإيقاف الثأر وسلسال الدم بينهم وأوضحت عسران أن الفكرة التي تقوم عليها المبادرة خاصة بعد رفض أهل القتيل في بعض الأحيان استلام الكفن ولذلك يرفضون الصلح ويستمر سلسال الدم والثأر بلا نهاية، مشيرة إلى أن المبادرة نجحت وأصبحت بديلة للكفن في عدد كبير من الحالات المتساوية في الدم والتي لا يصلح فيها تقديم الكفن، حيث يتم تقديم درع «التسامح صعيد بلا ثأر». أخيرا، قالت صفاء عسران وهي قاضية عرفية بصعيد مصر إن المشكلة الأساسية التي تعانى منها محافظات الصعيد هي الثأر وتسبب في مقتل عدد كبير من الشباب، بالإضافة إلى انه قامت عددا كبيرا من النساء أصبحت أرامل وكذلك عددا كبيرا من الأطفال أصبحوا أيتام نتيجة هذا الثأر مضيفة إلى أنها أرادت أن تدخل لأهالي الصعيد لمناقشة هذا الأمر عن طريق تقديم محتوى إعلامي مشيرة إلى أنها وجدت استجابة كبيرة من الأهالي ووجدت أن سبب عدم إنهاء الخصومة الثأرية هو رفض استقبال الكفن من أهل القتيل.

