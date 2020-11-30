الوعي والاهتمام بالنظافة

آراء

حث ديننا الإسلامي على النظافة، والنظافة المطلوبة هي ليست النظافة الشخصية فحسب، بل تشمل نظافة الطريق والمدرسة والمنزل والبيئة أيضا. وهذه القيمة العظيمة ينبغي أن يراعيها المسلم ويتحلى بها في كل الأوقات والظروف، لأنها تنعكس على حياته والمجتمع بشكل مباشر، ومن خلالها تقاس درجة رقيه وتحضره بين الدول الأخرى. وقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله نظيف يحب النظافة»، وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة...».

والنظافة هي إمعان أيضا في صقل الجانب المعنوي للفرد، والسمو بروحه، والترفع بها عن كل ما يسقطها. حثت الشريعة على المحافظة على نظافة شوارعنا، ونظافة بيوتنا، وعدم إلقاء القمامة كيفما كان بما يؤدي إلى انتشار الأمراض، وأوجبت الحفاظ على البيئة وعلى النظافة في الشارع وفي كل مكان، كما الحفاظ على نظافة البيوت.

ونظرا لتزايد المنشآت البنائية والشوارع والطرق التي زينت بها الكثير من المناطق والأحياء السكنية، والتزايد في استخدام وسائل التكنولوجيا والآلات الحديثة مما ينطوي عليه بعض التأثيرات الضارة، وما تحدثه من ضوضاء وأضواء وما تلفظه محركات المركبات من دخان، التي قد تجلب المزيد من الاضرار على البيئة التي بدورها ستنعكس على حياة المرء. أصبحت هناك حاجة ملحة إلى التوسع في المسطحات الخضراء في الطرق وبين الاحياء السكنية نظرا لكونها عنصرا مهماً في حماية البيئة من التلوث وتوفير الظلال الوارفة ورفع رطوبة الجو وتنقيته.

وتعمل هذه الرقعة الخضراء على امتصاص كل الغازات السامة، والتأثيرات الضارة. وهي أيضا تخلق قيمة جمالية في ثنايا الطرق وبين الأحياء السكنية من خلال قيامها بوظيفة تخطيطية تحدد المناطق وتفصلها عن بعضها البعض بحديقة خلابة غناء تزيد المكان جمالا وتألقا. والتشجير في الأحياء السكنية يعد من أهم معالم المدينة الحديثة نظرا للدور الذي يلعبه في إكساب العنصر الجمالي وإضفاء سمة التحضر في الأماكن التي نعيش فيها. ومما لا شك فيه ان الحديقة بمثابة رباط قوي بين الانسان وبين مفردات البيئة وعوالمها المحيطة به، فالمرء بحاجة ماسة إلى البحث عن مهرب له لتهدأ به نفسه وتطمئن احاسيسه ويستريح فيه وجدانه، متطلعا لعناصر الجمال وملكته مما يريحه من كثرة العناء ومشقة العمل وضغوطه كما يمكن للحديقة أن تضفي عناصر السرور للإنسان من استزراع النبات بما له من بهجة وجمال والنظر برضاء إلى مناظر الحديقة الخلابة كمكان يقضي فيه المرء وقتا سعيدا ممتعا ومريحا. إن عملية تشجير طرق وشوارع الأحياء السكنية، تجعل من المنطقة بيئة مثالية حية، وواجهه حضارية تقاس بها تطور المدن ومدى انتشار الوعي بأهمية عنصر التشجير لخلق إيقاع جمالي في المناطق، والحفاظ على البيئة.

وأخيرا، إننا أحوج ما نكون إلى تنمية هذا الاهتمام والوعي لتجميل وتنظيم مناطقنا السكنية، فمشكلات بيئتنا وحاجاتها كبيرة، وهي بحاجة إلى جهود أفراد المجتمع جميعه، كل من موقعه، وهنا لابد للمؤسسات التربوية والإعلامية والسياسية من تعزيز هذا الشعور بالمسؤولية، وتنمية روح المبادرة بين الأفراد والثقة بالنفس، بحيث يخرج الإنسان من عقلية الاستقالة أو ذهنية اللامبالاة، فيساهم في تحسين أوضاع بيئته على جميع المستويات، ولو ببذل قدر واف من التضحية بالمال والوقت والجهد، وأن يتحمل كلفة هذا الدور وصعوبته.

ومما يؤسف له وما نلاحظه من إهمال واضح لمنطقة الدسمة وما تحمله من هموم وغموم، فالمنطقة بحاجة إلى صيانة شوارعها، فقد أهلكت المركبات وبدأ العزاب ينتقلون لها من دون رقيب ولا حسيب، كذلك تفتقر المنطقة إلى المدارس، فأبناؤنا الطلبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ليست لهم مدارس يلتحقون بها. وكنا نفتقر لسنوات إلى مخفر للشرطة ومستوصف لخدمات أهل المنطقة، وبفضل الله تعالى وجهود وزارة الداخلية، تم بناء المخفر، ومن اهتمام وتفكير أهل المنطقة وحرصهم على الخدمات الصحية لأبنائها فقد قامت عائلة السيد عبدالمجيد الزلزلة مشكورة ببناء مركز صحي يخدم الأهالي بعد أن كانوا يتنقلون من منطقة لأخرى لتلقي العلاج.

الدسمة فعلا تحتاج إلى اهتمام فوري وعاجل من البلدية ومن هيئة الزراعة ومن مختار المنطقة ونوابها ومن كل المعنيين فهل نرى منطقتنا تعود إلى جمالها السابق؟!

