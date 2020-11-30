العالم.. بقيادة السعودية

آراء

كنت في الرياض قبل اسبوعين لزيارة ابنتي بعد وضع مولودتها الجديدة،

لم تكن الرياض التي تركتها قبل عام بعد زيارة خاطفة، وحتما لن تكون الرياض بعد عامٍ آخر.

فهي في ورشة تطور عملية مستمرة ووثابة وشامخة، مركز أعمال متطور لجميع أبناء الخليج والعالم وحركة تجارية متواصلة لا تجد البيروقراطية لتنام في ادراج الوزارات، بل حتى مسؤوليها ممن يتصدرون المشهد الحكومي ليسوا هم من عهدناهم في الحكومات العربية التقليدية (كِتابُنا وكِتابكم)، بل يخيل لي ان المسؤول ان لم يطور من نفسه ومن العمل سيستغنى عن خدماته فورا ولن تتحمل الدولة كلفة فشله او اجتهاداته الخطأ، فهم قرروا قاعدة: أما تنجح او تنجح.

لهذا اهتمت الشقيقة الكبرى بتوفير جميع الخدمات اللوجستية حتى ينجح المستثمر وكل من يضع امواله في بيئة آمنة ومحققة للنجاح.

هذا الاقتصاد الجبار وتلك البيئة النشطة والآمنة، جعلت من الشقيقة الكبرى محط اعجاب العالم قبل اعجابنا وتقديرنا نحن الاخوة الاشقاء القريبين منها، فلا غرابة ان تنجح وان تقود وان يُنظر لقيادتها بفخر واعتزاز، حكمة الكبار ونشاط وحيوية الشباب ممثلة في قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الشاب الطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله ورعاهما-.

كمواطن خليجي وعربي ومن هذه الأمة، علي ان أفخر بما تحقق وبما أنجز،

ان العالم تقوده الرياض خلال أشهر معدودة لمواجهة التحديات.

كانت البداية في شهر مارس الماضي من هذا العام عندما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الى مؤتمر عالمي للتصدي لتبعات الجائحة الوبائية «كوفيد-19»، على الاقتصاد العالمي، والثانية قبل يومين باستضافة الرياض عاصمة العرب لقمة مجموعة الـ 20 واطلاق مبادرات سعودية حظيت بتقدير واحترام شعوب العالم أجمع.

كيف لي ان لا أفتخر كمواطن وكمراقب سياسي خليجي بهذا النجاح الباهر الذي حققته الشقيقة الكبرى وقيادتها الحكيمة، فيكفي ان مليار انسان استفاد من تعليق الديون بمبادرة كريمة من السعودية تقدمها للشعوب الأكثر فقرا، بالاضافة الى عدد من المبادرات الطموحة جدا لدعم الاقتصاد العالمي واصلاح منظمة التجارة العالمية مع دعم الجهود الدولية لتوفير لقاح مواجهة فيروس «كوفيد-19» الذي قضى على أكثر من مليون انسان.

انتابتني مجموعة من مشاعر الفخر والاعتزاز بقادة أمثال جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الشاب المتواضع والصارم والحازم الامير محمد بن سلمان، وهم يتحدثون عن دعم مشاريع الطاقة النظيفة، فيما شرح الوزراء المعنيون في المؤتمر الصحافي بختام قمة مجموعة الـ 20 أن مليارات من الدولارات قد رصدت لتحقيق اهداف الطاقة النظيفة للمحافظة على الانسان والكوكب.

هناك رسالة واضحة تقدمها العربية السعودية للعالم، فحين ان دولا بالاقليم تضع امكاناتها ومواردها وموارد شعبها من أجل نشر الخراب والتدمير وصنع المؤمرات وقتل الانسان واهدار الموارد، فإن هناك دولا تصنع المستحيل وتضع كل امكاناتها من أجل ان يسعد الانسان وحمايته من الوباء القاتل وتوفير سبل عيش كريمة وبديمومة للانسانية كلها.

فأي الدولتين التي تستحق الحياة والدعم وبنفس الوقت الدعاء لها ولقادتها بالتوفيق.

بتقديري الدعاء لها لا يكفي دون ان نبذل الاسباب كلاً من جانبه في مساعدة بعضنا وان نمنع الاختراق الذي يستهدف وجودنا الخليجي واستقرارنا وأمننا، فكل منا خفير وراعٍ مسؤول عن رعيته في اسرته وابنائه من ان لا نخترق كل من قبله، في ظل زحمة الاستهداف المقصودة لأمننا الخليجي والقومي الذي تمثله الرياض وعواصم الدول الخليجية العربية، وانا هنا أضيف لأمننا القومي القاهرة وعمان الاردن، وصولا لتعافي بقية منظومتنا العربية بإذن الله مما ارادوا لنا من خراب ممنهج قاده وخطط له بعض الاشقاء للاسف.

قادتنا نجحوا، وعلينا نحن الشعوب الخليجية ان نساعدهم في هذا النجاح، لنكون شركاء في التنمية المستدامة التي نعيش أجواءها الآمنة المطمئنة ونحن نسير ضمن دولنا من الكويت مرورا بمناطق وقرى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وحتى تصل الى ابوظبي ومدن الامارات الشقيقة ومدن سلطنة عمان ولا تخشى أحدا ولا تخاف من سلب او نهب او اعتراض لسيرك، واكاد أجزم اننا نفتح ابواب دواوينا دون خوف من أحد. أليس ذلك نعمة تستحق الشكر لله سبحانه و دعم ولاة الامر.

ألا يستحق قادتنا ان نفتخر بهم وقد جنبونا الفتن التي عصفت بدول أخرى فأهلكت الأخضر واليابس وزادت من آلام الناس.

ما لكم كيف تحكمون؟!.

