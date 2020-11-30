فلسطيني مناظرة بين نملة ونحلة !

آراء

قالت النحلة متفاخرة على النملة: صفاتي وقدراتي ومناقبي.. تقّدمني وتفضّلني عليك؛ فيكفي أن لي جناحين أطير بهما فوق الزهور الجميلة أجمع ما فيها من رحيق عطر.. لأحوّله إلى عسل شهي فيه شفاء للناس.. ناهيك عن النظام الذي نتحلّى به نحن معشر النحل في عملنا والوفاء لملكتنا الوقورة واستعدادنا للدفاع عنها؛ والهندسة الرائعة التي نبني بها مساكننا.. أما أنت فلك سطح الأرض تزحفين عليه ببطء وباطنها تختبئين فيه من أعدائك.. كما أنه لا فائدة منك للآخرين؛ فأنت لا تسهمين بتلقيح الزهور لتثمر.. ولا تصنعين العسل المغذّي.

فردت النملة: صحيح معظم ما قلته؛ لكنك تجاهلت قدراتي الكبيرة على العمل المنظّم ونشاطي الدائب وتعاوني مع زملائي من أجل كل أفراد المجتمع الذي ننتمي إليه؛ وليس من أجل فرد واحد - كما تفعلون - فأنتم يا معشر النحل تعملون من أجل مَلكة تستبدكم وتسخّركم لخدمتها طوال عمرها، فتقدمون لها الغذاء من دون أن يجرؤ أحدكم على تذوقه؛ وهذا استبداد لا يقبله الأحرار. ثم إنكم تصنعون العسل (المفيد) لكنكم تسمحون للإنسان من خارج المملكة بأن يسرقه منكم، ويضحك عليكم ؛ فيستبدله بالسكر المذاب بالماء وهذا لا يقبله الأقوياء فعلاً .. لا قولاً..

إننا نعيش في جمهورية متعاونة ومسالمة.. أما أنتم معشر النحل ؛ فتعيشون في مملكة مستبدة.

ختمت النحلة:

كلامك هراء أيتها النملة.. الزاحفة على بطنها..

الجمهورية عندكم اسمية، فقد سمح خنوعكم وطاعتكم العمياء لحاكمكم المستبد بكم .. بأن يبقي عليكم، ويورّث الحكم لابنه من بعده..غالبا....!

وأنتم تصفقون، بل وتغنون له.. ليل نهار..

وعلى كل حال، وفي كل حال، نحن نجود بالعسل، بالشهد، فبماذا أنتم تجودون.. غير الكلام ...؟!

