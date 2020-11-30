تزوير الجنسيات بين الهيئة والمُبلغ

آراء

قبل عدة سنوات، فتح السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابق، ملف تزوير الجناسي من خلال قصة «عمرة الشبح» و«غريسة» المزورة. وأثبت بالمستندات والأحكام القضائية التي صدرت بحق المزورين في قصة «عمرة»، كلفة هذا التزوير على المال العام التي بلغت 350 ألف دينار كويتي، وختم الرئيس الغانم في تلك الجلسة كلامه بأن ثمة فرقاً في الزيادة السكانية يقدر بأربعمائة ألف مواطن، وألقى بالمسؤولية على الحكومة في بيان كم عدد المزورين للجنسية من ضمن هذا العدد الكبير الطارئ على الزيادة السكانية.

في هذه الأيام النيابية وفي ظل المناخ الديموقراطي العاصف، فجّر مرشح الدائرة الثالثة السيد أسامة الخشرم قنبلة مدوية، بإعلانه عبر وسائل الإعلام المختلفة عن عدد وقدره مئة وستة وتسعين ألف مزور للجنسية الكويتية ( 196000 مزور للجنسية) ومؤكدا جدية ما يقول من خلال حيازته للمستندات الرسمية الدالة على ذلك ومصدرها الرسمي.

الغريب في الأمر هو رد الفعل السلبي من الحكومة تجاه هذه الكارثة الوطنية المعلنة، والمستغرب أيضا، هو تصرف المرشح الخشرم ذاته الذي لم يقم بواجبه القانوني بإبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن هذه الجرائم النكراء، واكتفى فقط بالثرثرة الانتخابية حول هذا الموضوع الحساس.

فلماذا هذا الكسل الحكومي المتمثل في الامتناع عن البحث والتحري بجدية هذا البلاغ واستدعاء المسوق له للوقوف على مدى جدية الأدلة التي بحوزته ومصدرها الرسمي؟ ولماذا لا يهرع المرشح سالف الذكر الذي علم بجرائم تزوير الجنسيات إلى هيئة مكافحة الفساد للإبلاغ عنها؟! إن كانوا لا يعلمون بما جاء به القانون رقم 2 لسنة 2016 في شا?ن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.. فتلك مصيبة، وإن كانوا يعلمون .. فالمصيبة أكبر!!

إن هذا القانون اعتبر جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي من جرائم الفساد، وألزم كل شخص علم بوقوع مثل هذه الجرائم، الإبلاغ عنها لدى الهيئة المذكورة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها، وألزم الهيئة بالقيام بواجبها متى وصلت إليها مثل هذه الجرائم بأي طريقة، وعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ا?لفي دينار ولا تزيد على عشرة ا?لاف دينار ا?و بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك!!

فأين الحرص على تطبيق القانون وحسن تنفيذه؟ وما الفائدة إذن من إصدار القوانين دون تنفيذها التنفيذ السليم؟! وما مصير الانتخابات النيابية إذا ثبت لدينا وجود كم من أسماء مزوري الجنسية في القيود الانتخابية؟!

نرجوا من الحكومة الرشيدة التحرك نحو هذا البلاغ، والتحقق من جديته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المزورين إن صح البلاغ، وتجاه المبلغ إن ثبت بأن له منه مآرب أخرى لا سمح الله!! اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

