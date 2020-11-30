رأي فن التعامل مع الحزن

آراء

كنا نلتقي سابقا، بالمدارس، الجامعات، السفر، البر، الأقارب، المعارف، النوادي الرياضية، لنكون علاقات اجتماعية وقد تمتد العلاقات دقائق، أو عمرا، أما الآن فوسائل التواصل الاجتماعي او «السوشيال ميديا» كما يقولون اقتحمتنا، وقربتنا من بعضنا البعض، فكل منا له صفحة بتلك الوسائل الاجتماعية تعبر عما بداخلنا، نعرف ناسا ونتقرب منهم وتارة نبتعد عنهم، مرة تجذبنا سطور، ومرة تنفرنا منهم، وما لفت انتباهي الكاتبة لولوة الخميس وهي من الشابات الكويتيات المثقفات والملتزمات بفنون اللباقة والأدب بصفحتها، وتقول: أنا الصديق الغريب الذي تبحث عنه أنت.

أعجبتني هذه العبارة وسألتها عن الإيجابية بالنسبة لها، فن التعامل مع الحزن، جدا كلمات بسيطة لكن عميقة. فهي متخصصة في اكتشاف الذات عن طريق الجلسة وتحقيق الأهداف life coaching مختلف عن التنمية البشرية.

الهدف من هذا السرد أننا بحاجة لمتخصصين من جيلنا أو أكبر منا لنكون معهم بخير، ونصل للنجاح.

فشكرا لولوة الخميس التي تساعدنا جميعا لنكون على مايرام.

بقلم: منال البغدادي