آراء

أشهر الكلمات حول الفشل: هناك هناك شيء واحد يجعل الحلم مستحيلا هو الخوف من الفشل. سوف يبقى الفشل مرا إذا لم تبتلعه. الإخفاق أساس النجاح. لا يحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. لم أجد شيئا في الكون يدفع الإنسان للمزيد من العمل أكثر من الفشل. أشد انواع الفشل حين يقترب المرء من النجاح فيجد من سبقه بخطوة. ثمن النجاح اقل بكثيرٍ من ثمن الفشل. إياك أن تعزز الفشل بالفشل. يجب أن نتعلم من الاطفال عدم الخجل من الفشل وأن نقوم ونعيد الكرة. من فوائد الفشل تعاطف الحساد معك لانك لن تكون منافسا. الفاشلون صنفان صنف يفكر ولا يعمل وصنف يعمل ولا يفكر. لكي تخبز أحلامك عليك أن تزرع الأمل وتطحن الفشل وتعجن اليأس. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي