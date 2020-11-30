رفقاً بالمواطن

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طالعتنا الأخبار قبل أيام بتخفيض سعر الأساس المعتمد للميزانية القادمة من 55 دولاراً للبرميل إلى 30 دولاراً، و هذا، بطبيعة الحال، خبر غير سار إذ سينعكس بشدة على الإيرادات المقدرة، و يتولد عنه عجزاً في الميزانية القادمة بحوالي 14 مليار دينار، ويتولد عنه كذلك قلق على المواطن.

هذا العجز، دون شك، عجز كبير يتحتم معه المعالجة الجادة من خلال برنامج و اجراءات مالية و اقتصادية فعالة.

ولاشك أن ذلك يضع أمام الحكومة المقبلة مهاماً صعبة و تحديات أصعب في مواجهة هذا العجز، و في مواجهة قضايا أخرى ذات أولوية على رأسها إصلاح المالية العامة والإصلاح الاقتصادي و الترشيد الفعال للإنفاق للحد من الإنفاق الحالي المتنامي.

والحقيقة أن الدعوة لإصلاحات من هذا النوع ليست جديدة و تتكرر منذ ثمانينيات القرن الماضي دون حلول جذرية.

وبيت القصيد هنا هو أن لا تكون معالجة العجز من جيب المواطن، فليس بخافٍ ان المواطن الكويتي يعاني من ضغوط معيشية كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة، ولن يقتنع بأن يغطى العجز من معيشته أياً كانت المبررات طالما يوجد فساد وتطاول على المال العام، فرفقاً بالمواطن، والله الموفق.

