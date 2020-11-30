الاخيرة

صديق تقدم للترشح للانتخابات البرلمانية الكويتية، ثم عاد وأعلن انسحابه، وقد التقيته قبل مدة قصيرة، وسألته عن سبب الانسحاب، وكانت إجابته تلخص ما فوق طاولة الحياة السياسية الكويتية وما... تحتها!

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يقول الصديق ما إن ترشحت حتى حطت على موقعي طيور الليل وطيور النهار، فأما طيور النهار فهي الجهات المشروعة للإعلان عن برنامج أي مرشح، وشرح أفكاره، وبرامجه كي تصل بأسهل وأسرع الطرق للناخب، كما هي الحال في جميع الديموقراطيات الأخرى، وكلفة تلك القنوات المتاحة والمشروعة بحدود المعقول، ويقول إنه كان ذاهباً لاستخدامها نظرا لكبر حجم الدوائر الانتخابية، وكثرة عدد الناخبين، ووجود وباء الكورونا، الذي يحد من لقاء المرشح والناخب.

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يقول المرشح السابق: إن ما أرعبه هو عروض طيور الليل السرية باهظة الأثمان، وغير مضمونة النتائج، حيث تقدم قائمة من الخدمات غير المعلنة، فتبدأ بزج اسم المرشح كمتقدم في الاستفتاءات «المزورة»، ومعها تشويه صورة المنافسين بالإشاعات والتسريبات، مقابل تلميع صورة المرشح كمصلح كبير وداعية نحرير، ووطني لا يشق له غبار، بينما هو لا له في العير أو النفير مما سبق.

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ومن الخدمات باهظة الأثمان التي عرضت عليه «صدقت أو كذبت وهو المرجح» وضع أسماء مرضى المرشح على قائمة العلاج بالخارج، ولوائح التجنيس، وتوزيع البيوت، وأسبقية التوظيف، وقائمة طويلة من الهراء والزيف المماثل، مدعين أن لديهم نواباً سابقين، ووسطاء واصلين، يتكفلون بها، وأن المبالغ التي ستدفع ستقتسم ولن تذهب سدى.

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آخر محطة:

قد يتلقى مستخدم طيور الليل أكبر صدمة في حياته حين لا يحققون له شيئاً مما وعدوه به، فيذهب كل ما دفعه هباء منثوراً، نجح المرشح أو سقط!

