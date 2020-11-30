تعادل مخيّب ليوفنتوس

دوليه

أهدر يوفنتوس الذي لعب في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاراحته، فرصة الفوز على مضيفه بينيفينتو والارتقاء إلى المركز الثاني في لائحة الترتيب والاقتراب أكثر من ميلان صاحب الصدارة بتعادله معه 1-1 أول من امس في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي، في حين تقلصت الضغوط على مدرب انتر انتونيو كونتي بفوز فريقه خارج ملعبه على ساسوولو مفاجأة الموسم 3-1.

وسجّل الإسباني ألفارو موراتا (21) هدف التقدم ليوفنتوس وأدرك جيتانو ليتيزيا (45+3) التعادل لبينيفينتو.وكان الفوز كفيلا بنقل يوفنتوس إلى المركز الثاني لكن تعادله مع الوافد الجديد وضعه في المركز الخامس موقتا برصيد 17 نقطة.

وهو التعادل الخامس ليوفنتوس الساعي الى احراز لقبه العاشر تواليا، مقابل أربعة انتصارات في تسع مباريات.ورغم ضغط يوفنتوس المتواصل على مدى دقائق المباراة إلا أن مدرب صاحب الضيافة فيليبو إينزاغي لاعب يوفنتوس السابق عرف كيفية التعامل مع الخطط التكتيكية لبيرلو زميله السابق في ميلان ومنتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006.

وأقفل إينزاغي منطقته بشكل محكم مانعا مهاجمي يوفنتوس من اختراقها إلا في ما ندر ومنها هدف التقدم الذي جاء بعد تمريرة امامية من فديريكو كييزا لموراتا الذي تلاعب بالمدافعين وسددها بيسراه في مرمى الحارس لورنسو مونتيبو (21). وقبل ثوان قليلة من نهاية الوقت الضائع أدرك الوافد الجديد إلى الدرجة الأولى التعادل بتسديدة بعيدة ارتدت من القائم الأيمن إلى داخل مرمى الحارس البولندي فويتشيخ تشيشني (45+3). واشهر حكم المباراة فابريزيو باسكا البطاقة الحمراء في وجه موراتا بعد اطلاق صافرة نهاية المباراة لاحتجاجه.

وقلّص إنتر حدّة الضغوط عن مدربه أنتونيو كونتي بالحاقه الخسارة الاولى هذا الموسم بضيفه ساسوولو 3-0. ودخل “نيراتسوري” اللقاء إثر الخسارة أمام ضيفه ريال مدريد الاسباني 0-2 في دوري الابطال الاربعاء، وضعته على باب قوسين من الخروج من الدور الاول للموسم الثالث تواليًا. واصاب انتر عصفورين بحجر واحد، فإلى منح جرعة معنوية لمدربه، التحق بوصافة ساسوولو (18 نقطة) كما انه الحق بساسوولو خسارته الاولى هذا الموسم. وفي مباراة أخرى، لم ينجح اتالانتا باستثمار فوزه المبهر بثنائية نظيفة على ليفربول بطل الدوري الإنكليزي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا الأربعاء في أنفيلد على الصعيد المحلي، فواصل تفريطه للنقاط بخسارته أمام ضيفه فيرونا 0-2. وسبق انطلاق جميع مباريات هذه المرحلة دقيقة صمت تكريما للاسطورة الارجنتيني دييغو مارادونا (60 عاما) نجم نابولي السابق الذي توفي الاربعاء بعد انتكاسة صحية، كما شهدت توقفا في الدقيقة العاشرة (في اشارة إلى رقم مارادونا) وتصفيق من الجميع في وقت تم فيه عرض صورته على الشاشات العملاقة في الملاعب كافة.

