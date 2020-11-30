ثلاثية محرز قادت سيتي إلى الفوز

دوليه

شهدت المرحلة العاشرة من الدوري الانكليزي أول من أمس، فوزا كاسحا لمانشستر سيتي على ضيفه بيرنلي 5-0، فيما حرمت تقنية حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» ليفربول من الفوز على مضيفه برايتون فاكتفى بالتعادل معه 1-1. وسحق مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة في مباراة من طرف واحد.

ودخل بيرنلي الذي حقق الاثنين الماضي فوزه الاول في الدوري هذا الموسم وكان على كريستال بالاس 1-0، مباراته ضد مانشستر سيتي وهو يدرك صعوبة المهمة لا سيما بانه عاد بثلاث هزائم في اخر 3 زيارات الى ملعب الاتحاد وبنتيجة واحدة: 0-5، قبل ان يسقط بالنتيجة ذاتها للمرة الرابعة.ولم تمض 6 دقائق حتى نجح مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم عبر جناحه الجزائري رياض محرز، حتى اضاف الجزائري الدولي هدفا رائعا عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فراوغ مدافعين قبل ان يسدد بيسراه كرة لولبية ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (22).وجاء الهدف الثالث عن طريق الظهير الايسر بنجامين مندي المتربص عند القائم الثاني والذي استغل كرة متقنة جديدة من دي بروين (41).

واضاف الاسباني فيران توريس الهدف الرابع بتمريرة من البرازيلي غابريال جيزوس (66).

واكمل محرز ثلاثيته بكرة رأسية مستغلا تمريرة من البديل فيل فودن (69). وهي اول ثلاثية لمحرز مع سيتي، والثانية له في الدوري الانكليزي بعد ثلاثيته في مرمى سوانسي عندما كان لاعبا في صفوف ليستر سيتي في ديسمبر عام 2015. وفي المباراة الثانية انفرد ليفربول مؤقتا بالصدارة مع 21 نقطة. وجاء التعادل في توقيت صعب لليفربول المنقوص عدديا، بعد سقوطه على ملعبه في «أنفيلد» أمام اتالانتا الايطالي (0-2) في دوري أبطال اوروبا، ليتأجل تأهله الى ثمن النهائي. وبدا مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب غاضبا لقرارات حكم المباراة واصابة لاعبه المخضرم جيمس ميلنر وكون فريقه يخوض مباراة وقت الظهيرة بعد ثلاثة ايام من خوضه اخرى في دوري الابطال وتبادل الحديث مع مراسل شبكة «بي تي» الرياضية الانكليزية بعصبية خلال اللقاء وقال «لا ادري كم مرة يتعين علي ان اكرر انه لا يمكن لاي فريق ان يلعب الساعة 12,30 (بالتوقيت البريطاني) بعد ان يكون لعب الاربعاء في دوري الابطال لا سيما بأننا محرومون من استبدال خمسة لاعبين. يجب ان تتوقف هذه المهزلة. انه امر خطير».ولدى سؤال المراسل عن رأي كلوب بركلة الجزاء اجابه «تحاولون دائما خلق العناوين الرنانة، لكن هكذا هي الامور. اليوم أقول بانها كانت ركلة جزاء صحيحة، لكنك لا تزال غير سعيد بهذه الاجابة وبالتالي ادعوك الى الاحتفاظ بأسئلتك لنفسك».

وعاد ليدز الصاعد هذا الموسم الى الدرجة الممتازة بفوز ثمين على مضيفه ايفرتون في ملعب غوديسون بارك بهدف سجله لاعبه البرازيلي رافينيا بتسديدة زاحفة بيسراه (79). وحقق وست بروميتش البيون فوزه الاول هذا الموسم وكان على حساب ضيفه شيفيلد يونايتد 1-0 سجله كونور غالاغر (13).

