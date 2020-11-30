?تايسون تعادل «استعراضياً»

دوليه

أظهر الملاكم الأميركي المعتزل مايك تايسون بطل العالم الأسبق في الوزن الثقيل أنه يتمتع بقوة كبيرة عندما عاد إلى الحلبة وتنافس مع روي جونز بمباراة استعراضية جمعت بينهما في لوس انجلوس. والمباراة التي استمرت لثماني جولات انتهت بالتعادل بين الملاكمين، دون وجود أي حكام خارج الحلبة لتسجيل النقاط، لكن مجلس الملاكمة العالمية طلب من بعض الحكام تسجيل النقاط عن بعد.

ويزيد عمر اللاعبين الأميركيين في هذه المباراة عن 50 عاما، وقال تايسون البالغ من العمر 54 عاما إنه سعيد بأدائه وإنه سيستمر في هذا النشاط ويمضي قدما.

وآخر مباراة على مستوى الاحتراف خاضها تايسون كانت قبل 15 عاما وخسر فيها أمام الإيرلندي كيفن مكبرايد لكنه سيطر تماما في مواجهة جونز البالغ من العمر 51 عاما.

وتعانق الملاكمان في نهاية المباراة، وأضاف تايسون «هذه أكثر من مجرد مباراة، نحن نهتم بالأمور الإنسانية ونساعد الناس».

